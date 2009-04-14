Barzani'ye sert uyarı

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin, "keyfi tutuklamalar ve işkence yapmakla suçlanan güvenlik güçlerini kontrol altına alması gerektiğini" belirtti.



Merkezi Londra'da bulunan örgütün Ortadoğu ve Kuzey Afrika yetkilisi Malcolm Smart, yayımladığı raporda, Irak'ın kuzeyinin, ülkenin geri kalanını sarsmaya devam eden şiddet olaylarından kurtulduğunu, bölgesel yönetimin insan hakları konusunda önemli gelişmeler kaydettiğini belirtti.



Raporda, "Ancak, keyfi tutuklamalar ve işkence, gazetecilere saldırılar ve ifade özgürlüğü, kadınlara karşı şiddet gibi gerçek sorunlar hala var. Yönetim, bunlara derhal karşı koymalı" denildi.



Irak'ın kuzeyinde geçen yıl yapılan incelemelere dayandırılan raporda, bölgede Kürt güvenlik güçleri tarafından çok sayıda kişinin keyfi şekilde tutuklandığı, bazılarına işkence yapıldığı ve bazılarının kaybolduğu belirtiliyor.



Raporda, haklarında dava açılmadan yıllarca tutuklu kalan yüzlerce kişinin artık serbest bırakıldığı, ancak yetkililerin güvenlik güçlerine hala hakim olamadığı kaydediliyor.



Smart, raporunda "İnsan hakları alanındaki son ilerlemelerin etkili olması isteniyorsa, bölgesel yönetimin, güvenlik güçlerini kontrol etmek için somut önlemler alması ve güvenlik gücü mensuplarının yasalar karşısında sorumlu olması gerekiyor. Yetkililer, basın özgürlüğünü sağlamak için de daha fazlasını yapmalı" ifadesini kullandı.



Raporunda, bölgede kadınlara yönelik şiddet olaylarının ve namus cinayetlerinin sürdüğüne de değinen Smart, "Bu tür suçlar işleyen kişilerin adaletten kaçamayacağının açıkça görülmesi gerekiyor" ifadesine yer verdi.