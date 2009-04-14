T24 LogoT24 Logo
Dünya

Barzani'ye sert uyarı

Uluslararası Af Örgütü, Kuzey Irak yönetimine, 'Keyfi tutuklama ve işkence yapan güvenlik güçlerini kontrol altına al" dedi

14 Nisan 2009 03:00

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin, "keyfi tutuklamalar ve işkence yapmakla suçlanan güvenlik güçlerini kontrol altına alması gerektiğini" belirtti.

Merkezi Londra'da bulunan örgütün Ortadoğu ve Kuzey Afrika yetkilisi Malcolm Smart, yayımladığı raporda, Irak'ın kuzeyinin, ülkenin geri kalanını sarsmaya devam eden şiddet olaylarından kurtulduğunu, bölgesel yönetimin insan hakları konusunda önemli gelişmeler kaydettiğini belirtti.

Raporda, "Ancak, keyfi tutuklamalar ve işkence, gazetecilere saldırılar ve ifade özgürlüğü, kadınlara karşı şiddet gibi gerçek sorunlar hala var. Yönetim, bunlara derhal karşı koymalı" denildi.

Irak'ın kuzeyinde geçen yıl yapılan incelemelere dayandırılan raporda, bölgede Kürt güvenlik güçleri tarafından çok sayıda kişinin keyfi şekilde tutuklandığı, bazılarına işkence yapıldığı ve bazılarının kaybolduğu belirtiliyor.

Raporda, haklarında dava açılmadan yıllarca tutuklu kalan yüzlerce kişinin artık serbest bırakıldığı, ancak yetkililerin güvenlik güçlerine hala hakim olamadığı kaydediliyor.

Smart, raporunda "İnsan hakları alanındaki son ilerlemelerin etkili olması isteniyorsa, bölgesel yönetimin, güvenlik güçlerini kontrol etmek için somut önlemler alması ve güvenlik gücü mensuplarının yasalar karşısında sorumlu olması gerekiyor. Yetkililer, basın özgürlüğünü sağlamak için de daha fazlasını yapmalı" ifadesini kullandı.

Raporunda, bölgede kadınlara yönelik şiddet olaylarının ve namus cinayetlerinin sürdüğüne de değinen Smart, "Bu tür suçlar işleyen kişilerin adaletten kaçamayacağının açıkça görülmesi gerekiyor" ifadesine yer verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24