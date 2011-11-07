T24 LogoT24 Logo
Gündem

Barzani'ye kırmızı dosya

PKK'nın Türkiye’ye sızmasının önlenmesi için Peşmerge güçlerinin neler yapması gerektiği Barzani’ye bir “Kırmızı dosya” ile sunuldu

07 Kasım 2011 02:00

T24- Irak Kürdistan Bölgesel Başkanı Mesud Barzani’nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmelerde “Peşmerge güçlerinin PKK’ya karşı devreye girmesi” istendi.



Hürriyet'in haberine göre, Türk tarafı, PKK’nın Kuzey Irak’ta istediği gibi hareket etmesi ve Türkiye’ye sızmasının önlenmesi için Peşmerge güçlerinin neler yapması gerektiğini Barzani’ye bir “Kırmızı dosya” ile sundu. Bu dosyada terör örgütü elebaşlarının Kuzey Irak sınırları içindeki hareketlilikleri, çoğunlukla bulundukları yerler ve hangi noktalarda lojistik destek aldıklarına dair yenilenmiş bilgiler de yer aldı. Dosyada Peşmerge’nin neler yapması gerektiği şöyle sıralandı:


Erbil Havaalanı’ndaki kontrolleri sıkılaştırın


Örgüt bölgeye para transferinde çoğunlukla havayolu ulaşımını tercih ediyor ve bunun için Erbil Havaalanı’nı kullanıyor. Avrupa’nın değişik ülkelerinden Erbil’e yapılan uçak seferlerinde örgüt adına kuryelik yapanlar yanlarında yüklü miktarda para getiriyorlar. Para transferiyle ilgili bizim verdiğimiz istihbaratı iyi değerlendirin, getirilen paraya el koyun ve kuryeleri yakalayın. Bunun için havaalanında sıkı kontrol yapın.


PKK’lıları kovalayın gerekirse çatışın


Kandil Dağı’na giden yollarda PKK’nın kontrol noktaları olduğunu herkes biliyor. Buralara yerleştirilen militanlar Peşmerge güçlerini görünce kaçıyorlar. Ancak Peşmerge bölgeden ayrıldıktan sonra, yine düz ovaya iniyorlar. Peşmerge, PKK militanlarının kaçmasıyla yetinmemeli, görmezden gelmemeli, kaçanı yakalayana kadar kovalamalı, gerekirse çatışmaya girmeli. 


Yakaladıklarınızı  bir süre sonra salmayın


 Araziden verdiğiniz istihbarat yeterli değil. Yüzyüze verilen ve bölgede çıplak gözle yapılan istihbarat en sağlıklısı ve en etkilisi. Yakaladıklarınızı bir süre sonra salmayın. Bize veya Erbil’deki üçlü komuta merkezine teslim edin.


24 saat devriye gezin


 Daha önceki dönemlerde Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki sızma noktalarını belirlemiştik. Bu noktalarda kurulmuş karakollarda daha etkili olun, sızmalara karşılık 24 saat devriye gezin. Peşmerge izi kaybettiğinde de hemen karşı tarafı (Türkiye) haberdar etmeli.


Avrupa’daki taktiği Irak’ta uyguluyorlar


PKK, Avrupa’daki örgütlenme taktiğini, başta Kuzey Irak olmak üzere Irak’ın genelinde de uygulamaya başladı. PKK, çoğunlukla kültürel faaliyetler veya faaliyette bulunulmak istenilen bölgedeki halkın ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde, başka isimler altında örgütleniyor. Buna karşı uyanık olun.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24