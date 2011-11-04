-Barzani'ye "Tarafsız olunamaz'' mesajı İSTANBUL (A.A) - 03.11.2011 - Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani'den terörle mücadelede daha etkin işbirliği istenerek, ''artık tarafsız olunamaz'' mesajı verildi öğrenildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Mesud Barzani'nin bu akşamki görüşmelerinde, Barzani'nin Çukurca'daki son terör saldırılarının ardından üzüntülerini iletmesi ve bir yetkilisini Ankara'ya göndermesinin olumlu karşılandığı, bunların doğru ve olumlu adımlar olduğu Barzani'ye aktarılarak, bu olumlu sürecin devamı istendi. Terör örgütü PKK'nın bölgedeki olumlu süreci engellediği, buna izin vermenin mümkün olmadığının vurgulandığı görüşmede, Davutoğlu'nun, Barzani'ye terör örgütünün sadece Türkiye için değil, onlar için de tehdit oluşturduğuna işaret ettiği ve ''artık tarafsız olunamaz'' mesajı verdiği öğrenildi. Mesud Barzani'nin terör örgütü PKK'nın varlığının Irak anayasasına aykırı olduğu hususunu hatırlattığı da öğrenildi.