Barzani'ye 3 milyar dolar fatura

Irak'ta Bağdat yönetimi ile Bölgesel Kürt yönetimi arasındaki petrol krizi yeni bir boyut kazandı. Bağdat, Bölgesel Kürt yönetimi bütçesinde 3 milyar dolar kesintiye gideceğini açıkladı.

İki taraf arasında yaşanan petrol anlaşmazlığı nedeniyle Irak'ın 3 milyar dolar zarar ettiğini belirten Maliki'nin basın danışmanı El Musavi, söz konusu zararın, Bölgesel Kürt yönetiminin bütçesinden 3 milyar dolar kesinti yapılarak karşılanacağını açıkladı.

Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt yönetiminin, merkezi hükümeti hiçe sayarak yaptığı petrol anlaşmalarının, Bağdat'a 3 milyar dolara mal olduğunu iddia eden El Musavi, "Bugünden itibaren Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt yönetimine Bağdat’a bir heyet göndermesi için bir hafta süre veriyoruz. Bu ekiple bütçe görüşmeleri yapacağız, aksi halde zararı onlara ayrılan paydan karşılayacağız" dedi.

Mesud Barzani liderliğindeki Bölgesel Kürt Yönetimi, geçtiğimiz nisan ayından bu yana bölgedeki petrol şirketlerinin merkez yönetime vergi vermesini engelliyor. Sadece geçtiğimiz ay bölgeden 120 bin varil petrol ihraç edildi. Ancak Bölgesel Kürt yönetimi ile Bağdat hükümeti arasındaki anlaşmaya göre, aylık en düşük ihraçat 175 bin varil olmak zorunda.

Bölgesel Kürt yönetimi, bu anlaşmayı protesto ederek, nisan ayında Bağdat yönetimine ödeme yapmayı kesmişti. Kürt yönetimi, iyi niyet göstergesi olarak ağustos ayından itibaren yeniden ödeme yapmaya başlamış ancak anlaşmayı yeniden düzenlemesi için merkezi hükümete 15 Eylül'e kadar süre tanımıştı.