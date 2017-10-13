Barzani’nin oğlu Kerkük’e geldi

İrfan Sapmaz, Bağdat, 13 Ekim, (DHA)- Kuzey Irak\'ta referandumun yapılmasının ardından tüm gözler Kerkük\'e çevrilirken, Kerkük ve etrafında askeri yığınaklar sürüyor. Mesud Barzani\'nin oğlu Mansur Barzani silahlanarak Kerkük\'e gelirken, Irak ordusu ve Haşdi Şabi komutanları da Kerkük\'te yerlerini aldı.

Irak ordusu ve Haşdi Şabi Birliklerinin Kerkük çevresinde yığınak yapması ile her geçen gün tansiyon yükselirken, Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani\'nin oğlu Mansur Barzani silahlanarak Kerkük\'e geldi. Arap ve Türkmen komutanlarda Kerkük\'e geldi ve adeta Kerkük komutanların güç gösterisi haline dönüştü.

Kerkük\'e hemen bir kaç kilometre uzaklıkta bulunan Beşir kasabasına dün gece Irak Ordusu ile Haşdi Şabi birliklerinin ortak bir yığınak yaptıkları tansiyonu da daha yükseltti. Kuzey Irak yönetimi tarafından Kerkük ile ilgili atılan adımlar çok yakından takip edilirken, ABD ve batılı ülkeler üzerinden Irak yönetimi üzerinde baskı oluşturulmaya çalışıldığı öğrenildi.

ABD\'nin Bağdat Büyükelçiliğinde bu konuda ciddi bir diplomasi ve askeri hareketliliğin olduğu gelen haberler arasında.

Haşdi Şabi Komutanı da Kerkük\'te

DHA Muhabiri İrfan Sapmaz\'ın Savunma Bakan Yardımcısı ve Genel Kurmay Başkanı Osman Al Ganimi ile Bağdat\'ta yaptığı röportaj sırasında, Ganimi\'nin Kerkük\'e yönelik askeri hareketliliğin her an olabileceği sinyallerini vermesinin ardından, ülkede sayıları 150 bin civarında olan Haşdi Şabi Birliklerinin Ünlü komutanı Muhammed Zain Abedin Kerkük ofisine gelerek çalışmalarını burada sürdürüyor.

Haşdi Şabi Askeri Birliklerinin Sözcüsü Kerim El Nuri\'nin \"Mesud Barzani DAEŞ\'ten daha tehlikeli, çünkü o bizim içimizde. \" sözleri ise gerginliği daha da arttırdı.

Kerim El Nuri bununla da kalmadı Mesud Barzani\'yi Irak Ordusu ve Haşdi Şabi Birliklerinin DAEŞ\'e karşı mücadelesinde adeta beşinci kol olmakla suçladı. Ve DAEŞ\'e destek verdiğini söyledi.

Peşmerge komutan Resul da Kerkük\'te

Peşmerge Kerkük Bölge Komutanı Vasta Resul da Kerkük\'teki ofisinden Kerkük ile ilgili mesajlarını verirken, sıkı koruma altında denetlemelerini sürdürdüğü bildiriliyor.

Kerkük\'ün tüm giriş ve çıkışları ağır makinalı silahlı gruplar tarafından tutuluyor. Kerkük\'ün Bağdat girişi Irak Ordusu ve Haşdi Şabi Birliklerince ortak tutulurken, diğer kontrol noktalarında ise Peşmerge, Türkmen ve Arap askerlerinin beraber çalıştığı görülüyor.

Ancak giriş ve çıkışlar tamamı ile çok sıkı güvenlik önlemleri altında kontrol altında tutuluyor. Bazı yerlerde Irak İstihbarat Servisi ile özel birlikler K9 köpekleri ile kimlik kontrolleri gerçekleştiriyor.

Irak Ordusunun ve Haşdi Şabi birliklerinin Erbil havalimanı ile Kerkük ve Musul\'daki petrol kuyularının yanı sıra peşmerge askeri noktaların kontrolünü ele almak için çalışmalar yaptıkları kürt haber kaynaklarında ilerinde sürülüyor.