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Dünya
Deutsche Welle

Barzani'nin açıklaması sonrası K. Irak gergin

Görevi bırakacağını açıklayan Mesud Barzani'ye muhalif Kürt siyasi partilerin ofisleri, saldırının hedefi oldu.

30 Ekim 2017 19:04

Kürdistan Yurtseverler Birliği (PUK) ve (Goran) Değişim Hareketi, yayınladıkları farklı bildirilerde, Duhok bölgesindeki ofislerinin gece yağmalandığını ve yakıldığını bildirdi. Olaylarda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.

Irak'ın kuzeyindeki Erbil merkezli özerk yönetim ise yerel polis güçlerine saldırıları engellemeleri emrini verdiğini bildirdi. Saldırılar sonrası Bağdat'tan da açıklama geldi. Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Erbil ve Duhok'ta "kaos ve kargaşa çıkarma çabalarını" yakından izlediklerini söyledi.

1 Kasım tarihinde görev süresi sona eren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, dün başkanlığa tekrar aday olmayacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Barzani'yi destekleyen silahlı protestocular, Kürt liderin istifasını görüşmek üzere toplanan yerel meclisi basmıştı. Muhalefet milletvekilleri bir süre binada mahsur kalmıştı.

2005 yılından bu yana IKBY Başkanlığını yürüten Barzani'nin görevi bırakma kararında, 25 Eylül'de düzenlenen bağımsızlık referandumu önemli bir rol oynadı. Barzani'nin en büyük rakibi olan PUK, bağımsızlık referandumunu kısmen desteklemiş, Değişim Hareketi ise zamanlamanın kötü olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Barzani'ye yakın kanallara yayın yasağı

Irak'ta medyadan sorumlu kurum, Barzani'ye yakın iki televizyon kanalı Rudaw ve Kürdistan 24'e yayın yasağı getirme kararı aldı. İki kanala "şiddet ve nefreti körükledikleri" suçlamasında bulunuldu.

Kürdistan 24 adına yapılan açıklamada Bağdat'ın hamlesi basın ve ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı olarak nitelendi.

Rudaw, Kerkük'te Kürt gazeteci Arkan Shafik'in öldürülmesinden Irak ordusu ile birlikte bölgedeki operasyona destek veren İran destekli Haşdi Şabi güçlerini sorumlu tutmuştu.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters, BS/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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