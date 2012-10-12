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Dünya

Barzani'den tüm Kürt gruplara silah bırakma çağrısı

Barzani: Parlamento gibi demokratik kanallar ve diyalog yolu ile barışçıl bir mücadele yürütmeliyiz

12 Ekim 2012 19:13

 

Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, demokratik ve barışçıl bir mücadele için Türkiye, Suriye, İran ve Irak'taki Kürt grupları silah bırakmaya çağırdı. Barzani, konuşmasında, "Silahlı mücadelenin zamanı geçti" dedi. 
 
Barzani, Erbil'de düzenlenen uluslararası konferansın açılış konuşmasında, yıllarca zulme maruz kaldıklarını, tüm etnik unsurlar gibi geleceklerini belirlemenin kendilerinin de hakkı olduğunu belirterek, "Hedeflerimizi gerçekleştirmek için silahlı mücadelenin zamanı geçti. Parlamento gibi demokratik kanallar ve diyalog yolu ile barışçıl bir mücadele yürütmeliyiz'' ifadelerini kullandı. 
 
Suriye, Irak ve Türkiye'deki Kürtlerin de daima yanında olduklarını belirten Barzani, ''Haklarımızı silah gücü ile talep etmekten vazgeçmeliyiz. Aksi halde uluslararası kamuoyunun da desteğini alamayız" dedi. 
 
Barzani, Irak'ın kuzeyinde yaşadıkları tecrübeleri hatırlatarak, ''Saddam Hüseyin döneminde Kuzey Irak'ta kaybolan 180 bin vatandaşımızın akıbetini hala bilmiyoruz'' dedi. 
 
Eski Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in  Halepçe'de Kürtleri hedef alan katliamını hatırlatan Barzani, ''5 dakika içinde tarumar edilen'' şehirde binlerce savunmasız kadın, çocuk ve yaşlı kurban oldu'' diye konuştu. 
 

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