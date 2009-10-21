Barzani'den teslim olan PKK'lılarla ilgili açıklama

Kuzey Irak'ta Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani,Türkiye'ye giden PKK'lı grupların ‘Barışa katkıda bulunacağına inandığını’ söyledi.



anavatan Partisi Diyarbakır eski milletvekili ve Cizre Belediyesi eski Başkanı Haşim Haşimi, Kuzey Irak'ta Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Barzani, görüşme sırasında Türkiye'ye giden PKK'lı grupların ‘Barışa katkıda bulunacağına inandığını’ söyledi.

Barzani'nin lideri olduğu Irak Kürdistan Demokrat Partisi'ne bağlı ‘Zagros TV'nin haberine göre, Kürt lider bugün Haşim Haşimi'yi Selahaddin kasabasında bulunan Başkanlık Sarayı'nda kabul etti. Türkiye'deki son gelişmeler ve Kürt sorununun ele alındığı belirtilen görüşmede, İmralı'da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan bölücübaşı

Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine Kuzey Irak'tan giden PKK'lı grup ile Mahmur Kampı'ndaki 26 kişinin serbest bırakılması da gündeme geldi.

Kürt lider Barzani, Türkiye'nin gelen PKK'lı grupları serbest bırakmasının önemli bir gelişme olduğunu belirterek, “Bu grupların Türkiye'deki sorunun çözümüne önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Öteden bu yana sorunun silahla çözülemeyeceğini ve barışçı yöntemlere yönelinmesi gerektiğini söylüyorduk. Bu konuda her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dediği belirtildi.