Barzani'den seçim tebriği mesajı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı, Mesud Barzani adına resmi internet sitesinde bir mesaj yayınlayarak, Türkiye halkı ve tüm siyasi taraflarını 7 Haziran Genel Seçimleri için kutlayarak, "Bu şekilde bir seçimin gerçekleşmiş olması, Türkiye demokrasisinin ne kadar geliştiğinin bir ispatıdır" dedi.

Türkiye'de ilk defa Kürtler tarafından oluşturulmuş bir siyasi partinin meclise girmesinde büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Barzani, "Türkiye'de demokratik bir ortamda gerçekleşen milletvekili seçimlerinden başarı elde eden tüm siyasi partilerle Türkiye halkını kutluyorum. Bu şekilde bir seçimin gerçekleşmiş, Türkiye demokrasisinin kadar geliştiğinin bir ispatıdır. Türkiye tarihinde ilk kez bir Kürt partisinin, kurumsal kimliğiyle meclise girmesinin de barış ve istikrarın korunması ve ileriye götürülmesine vesile olacağına inanıyorum. Bu yüzden HDP'nin eş başkanları ve parti üyelerini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkan Yardımcısı Kosret Resul de bir tebrik mesajı yayınlayarak HDP'yi kutladı. Resul mesajında, "KYB ve diğer arkadaşlarım adına, Türkiye'deki seçimlerde elde ettikleri başarıdan dolayı HDP'yi kutluyorum. Onların