Barzani’den Rusya’ya: Sorun yaratmayın



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, IŞİD’e karşı her tür saldırıyı memnuniyetle karşıladıklarını, ancak Rusya’nın IŞİD operasyonları nedeniyle Kuzey Irak’taki havaalanlarının kapatılmasının bölgeye zarar verdiğini söyledi.

Erbil’den yayın yapan Rudaw’ın haberine göre Barzani, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmesinin ardından Erbil’de düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Bu konunun çözülmesi gerekiyor. Rusya’dan Kürdistan Bölgesi için sorun çıkarmamasını istiyoruz” diye konuştu.

“Alternatif rota bulun”

Barzani, Erbil, Duhok ve Süleymaniye’deki havaalanlarının Rus savaş uçaklarının Suriye’de IŞİD’e karşı düzenlediği hava saldırıları nedeniyle geçici olarak kapatılması sorunu ile ilgili olarak Bağdat ile temas halinde olduklarını söyledi.

Bağdat hükümeti pazar akşamı yolcuların güvenliği için Erbil ve Süleymaniye havaalanlarındaki uçuşların 48 saatliğine durdurulmasını istemişti.

IKBY İçişleri Bakanı Kerim Sincari pazartesi günü Rusya’nın Erbil Konsolosu Viktor Simakov ile bir araya gelerek uçuşların durdurulmasıyla ilgili rahatsızlıklarını iletmişti. Rudaw’ın haberine göre görüşmede Sincari Ruslardan alternatif bir rota bulmalarını ve Kürdistan bölgesi hava sahasını kullanmamalarını istedi.

Çarşambaya kadar uçuş yok

Erbil Uluslararası Havalanı Genel Müdürü Talar Faik, “Bağdat bize uçuşların durdurulmasının Rus uçaklarının Suriye’deki IŞİD hedeflerine saldırıları nedeniyle istendiği bilgisini verdi” diyerek, Pazartesi ve Salı günleri tüm uçuşların durdurulduğunu açıklamıştı.

Bunun, bir aydan kısa bir süre içinde uçuşların durdurulmasına yönelik Bağdat’tan gelen ikinci talimat olduğu belirtiliyor.