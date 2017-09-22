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Dünya
Deutsche Welle

Barzani'den referandum açıklaması: Artık çok geç

Bağımsızlık referandumunun gerçekleşmemesi için yapılan çağrılara yanıt veren Mesud Barzani, "Artık çok geç" dedi.

22 Eylül 2017 23:06

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumundan vazgeçilmesi için başta Ankara, Washington ve Tahran olmak üzere uluslararası kamuoyu tarafından yapılan çağrılara yanıt verdi.

Erbil'de konuşan Barzani, "Bağdat'la ciddi ve açık görüşlü bir diyaloğa hazır olduğumuzu söylüyoruz. Ama 25 Eylül'den sonra. Çünkü artık çok geç" dedi.

Franso Hariri Stadyumu'nda toplanan kalabalığa hitap eden Barzani, "Referandum artık benim ya da siyasi partilerin elinde değil. Sizin elinizde" ifadesini kullandı.

"Bedel ödemeye hazırız"

"25 Eylül'de hepinizi sandığa gitmeye davet ediyorum" diyen Barzani, Iraklı Kürtlerin "özgürlük için her türlü bedeli ödemeye" hazır olduğunu belirtti.

Barzani ayrıca, referanduma rağmen IŞİD'e karşı Irak ordusuyla birlikte mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

"Nihai karar yarın" iddiası

AFP'nin haberine göre, Barzani yarın düzenleyeceği basın toplantısında, Bağdat tarafından anayasaya aykırı olarak kabul edilen referandumun yapılıp yapılmayacağına dair nihai kararı açıklayacak.

Barzani son günlerde bu konuya dair Kerkük, Süleymaniye, Zaho ve Dohuk'ta bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi. Iraklı Kürt lider, bu görüşmelerin hepsinde de referandumun yapılacağına dair görüş bildirdi.

Ancak görüşmelere yakın kaynakların AFP'ye verdiği bilgiye göre, Barzani'nin fikrini değiştirmesi için yapılan müzakereler sürüyor. Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan bir yetkili, "Henüz hiçbir şey kesin değil. Barzani'yi ikna edecek ciddi öneriler sunulması için yapılan görüşmeler devam ediyor" dedi.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/Reuetrs/dpa/AFP,CÖ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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