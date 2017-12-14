Barzani'den referandum açıklaması: Anahtarı aldık, bir gün bağımsız Kürdistan'ın kapısını açacağız

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül'de gerçekleştirdikleri bağımsızlık referandumu ile bağımsızlık anahtarını ellerine aldıklarını belirterek, "Bir gün bu anahtar ile bağımsız Kürdistanın kapısını açacağız" dedi. Referanduma giderken her şeyi göze aldıklarını açıklayan Barzani, arkadan vurulmayı beklemediğini söyledi.

'Avestakurd' adlı internet sitesine konuşan Barzani, 25 Eylül'de gerçekleştirdikleri bağımsızlık referandumu ve ardından ortaya yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Barzani, şöyle dedi:

"Kürdistan var, bizim vatanımızdır kimse bunu inkar edemez. Evimiz vardı ama, anahtarı başkalarının elindeydi. Evinin önüne gidip bekliyordun, içeri giremiyordun. 25 Eylül'de yaptığımız bağımsızlık referandumu ile biz evimizin anahtarını aldık. Bu anahtar elimizde kaldıkça bir gün bu anahtar ile bağımsız Kürdistan'ın kapısını açacağız."



IKBY eski Başkanı Barzani, referanduma giderken her şeyi göze aldıklarını ancak arkadan vurulmayı tahmin etmediklerini ve uğradıkları ihanet ile sarsıldıklarını söyledi. Yaşananlardan sonra toparlandıklarını ve yeniden ayağı kalktıklarını söyleyen Barzani, "Başkanlık benim için önemli değil. Önemli olan Peşmerge olmaktır. Ben daha öncede şimdi de Peşmergeyim bu bana yeter. Er ya da geç Kürdistan bağımsız olacaktır" diye konuştu. (DHA)