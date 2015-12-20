Barzani’den PYD’ye: Pişman olup utanacaklar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD güçlerinin "Kürdistan Bayrak Günü" töreninde yaptıkları müdahaleyi kınayarak, "Bir gün pişman olup utanacaklar" dedi.

Hürriyet’in haberine göre IKBY'nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Barzani, "Bir Kürt vatandaşı olarak, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) üyelerinin 'Kürdistan Bayrak Günü'nde' sözde Kürtler tarafından yapılan engellemeler ve saldırılara karşı direnmelerini tebrik ediyorum. Bayrağın yere düşmesine engel olmanız, takdire şayandır" ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre Barzani, "O güçlerin yaptıklarını, işgalciler bile yapmamıştır. Bir gün pişman olup utanacaklar" dedi.

Suriye'nin kuzeyindeki Suriye Kürt Ulusal Konseyi üyeleri, 17 Aralık’taki ‘bayrak günü’nde, IKBY'nin kullandığı Kürt bayrağını dalgalandırarak kutlama yapmak istemişti ancak PYD'ye bağlı asayiş güçleri, bunu engelleyerek grubu dağıtmış ve bazı üyeleri de gözaltına almıştı.