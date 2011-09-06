Barzani'den PKK'ya ve PJAK'a çağrı

T24 - Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani, PKK ve PJAK'tan, topraklarını kullanarak düzenledikleri saldırılara son vermesini istedi.



Barzani, bölge hükümetinin yurdışındaki temsilcilerine yaptığı konuşmada, "PKK ve PJAK'ı topraklarımızdan düzenlenen askeri operasyonlara son vermeye ve haklarını siyasi yollardan elde etmeye çağırıyorum" dedi.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Kürt halkının haklarına saygı duyulduğunu ancak bu hakların barışçıl yollarla elde edilebileceğini ifade eden Barzani, "Irak Devlet Başkanı Celal Talabani ile, Türkiye, İran, PKK ve PJAK ile savaşı sona erdirmek için bir çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi.





Barzani, Tahran'a gidiyor



Öte yandan İran basını, Mesut Barzani’nin yakın gelecekte Tahran’ı ziyaret edeceğini ve görüşmedeki ana konunun sınır güvenliği ve PJAK’ın faaliyetleri olacağını duyurdu.



Irak Başbakanı Nuri el Maliki’nin de İran’a gideceği bildirilirken, ziyaretlerin kesin tarihi açıklanmadı.





İran, PJAK'tan detaylı açıklama bekliyor



İran Devrim Muhafızları bugün yayımladığı bildiride, PKK'nın İran kolu PJAK tarafından tek taraflı olarak yapılan ateşkes çağrısının içeriğinin tam olarak aydınlatılmasını istedi.



Devrim Muhafızları bildirisinde, "PJAK terör örgütü tarafından yapılan tek taraflı ateşkes çağrısının içeriği tam olarak belli ve aydın olmadığından, bu eylemin arabulucusu olan Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bir an önce konunun aydınlatılması için lazım olan işlemleri yapması gereklidir" ifadesi kullanıldı.



Bildiride, "Ateşkesin içeriğinin belli olmasından sonra İran Devrim Muhafızları bu konudaki resmi tutumunu bildirecektir" denildi.





