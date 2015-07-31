Barzani: Barış sürecinin sona ermesinde Erdoğan kadar, PKK'nın da payı var

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, PKK ve barış süreciyle ilgili “Türklerle Kürtler arasındaki barış sürecinin tehdit altında bulunması sadece Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil, PKK içindeki barış istemeyen şahinlerle de alakalıdır” dedi.

Barzani, Münih'te yayımlanan Focus dergisine verdiği mülakatta Mesut Barzani, PKK'nın kendi gücünü abarttığını belirterek, ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşmanın bölgede çok büyük bir etki yapacağını kaydetti. Barzani diğer yandan çatışmaların yayılarak Kuzey Irak'ı da içine alabileceği endişesini dile getirdi.

Almanya'da silah sevkiyatı tartışması

Barzani'ye bağlı peşmergelere askeri yardımda bulunan Almanya'da ise Erbil'e giden silah ve mühimmatın PKK'nın eline geçebileceği endişesi tartışmalara yol açıyor. Barzani, askeri yardımın yanlış ellere geçmeyeceği güvencesi vermiş, bunun için her tür önlemin alınacağını açıklamıştı.

Almanya'da iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik'in savunma politikaları uzmanı Roderich Kiesewetter, Barzani'ye bağlı peşmergelere Alman yardımının süreceği güvencesini verdi. Kiesewetter, Focus dergisine verdiği demeçte Ankara'ya ise eleştirilerde bulunmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ‘barış sürecini sona erdirerek Kürtlerle barışı sorumsuzca tehlikeye atmakla' suçlamıştı.

Yeşiller partisinin savunma politikaları sözcüsü Omid Nouripour ise Kürtlere Almanya'nın askeri yardım yapmasını eleştirerek, “Alman hükümeti, peşmergeye gönderilen silahların PKK'ya devredilebilme olasılığını göz ardı edemeyeceği için Kürtlere yaptığı silah sevkiyatına derhal son verilmelidir” dedi. Nouripour, aynı durumun, bir iç savaşa doğru ilerlediğini öne sürdüğü Türkiye için de geçerli olduğunu savundu.