Barzani'den PKK'ya silahlı mücadeleyi bırak çağrısı

T24 - Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, PKK'nın silahlı mücadeleyi bırakarak, sorunun çözümü için artık siyaset ve diyalogu tercih etmesini istedi.



Doğan Haber Ajansı muhabiri Ferit Aslan'ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; Kuzey Irak’ın Erbil Kenti’nde gerçekleştirilen ’Mahabat Kürt Cumhuriyeti Anma Konferansı’nda, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 3 yıldır yapılması konuşulan ancak sürekli ertelenen ’Kürt Ulusal Konferansı’nı gündeme getirdi. Barzani, konferansın yapılması için PKK’nın iyi niyet gösterip silahlı mücadeleyi durdurması ve sorunun çözümü için artık siyaset ve diyalogu tercih ettiğini göstermesi gerektiğini söyledi. Demirtaş da, konferansın hayati önemde olduğunu ve artık ertelenmemesi gerektiğini savundu.

Kuzey Irak’ın Erbil Kenti’nde düzenlenen Mahabat Kürt Cumhuriyeti Anma Konferansı’na katılan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Bölgesel Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 3 yıldır yapılması planlanan ancak bir türlü gerçekleştirilemeyen Kürt Ulusal Konferansı’nı gündeme getirdi.

Barzani, Kürdistan’ın dört parçasından davetlilerin katılımı ile Muhabat Cumhuriyeti Anma Konferansı yapabiliyorsa, Kürt Ulusal Konferansı’nın da bu yıl yapılabileceğini söyledi. Barzani şöyle konuştu:

"Eğer PKK’nın iyi niyet gösterip savaşı durdurarak barış için siyaset yapma ihtimali varsa, bu yıl her parça Kürdistan’dan davetliler ile Kürdistan Ulusal Konferansı yapılabilir. Bu konferansta, Kürtler dünyaya ve komşu devletlere çalışmalarını siyaset ve diyalog üzerine kurduklarını söyleyecek ve PKK da silahlı mücadeleyi bırakacak" dedi.

Demirtaş: Konferans yapılmalı

Daha sonra kürsüye gelen BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kürtçe’nin Kurmanci lehçesini iyi konuşamadığını, ana dilinin Zazaca olduğunu belirterek, ilk kez hazırladığı metinden Kürtçe konuştu. Suriye’deki gelişmelere değinen ve buradaki Kürtlere destek olunması gerektiğini söyleyen Demirtaş şunları şöyle dedi:

"Tüm Kürt hareketleri ve temsilcileri bu sorumlulukla hareket etmeli ve tarihin üzerine farz kıldığı bu sorumluluğu yerine getirmelidir. Bunun için bir an önce ulusal konferans yapılmalı ve bir daha ertelenmemelidir. Bu bizim birliğimiz için hayati önemdedir. Tüm Kürdistan halkı için başarılar diliyorum ve bu konferansın Kürt ulusal birliğine destek ve vesile olmasını diliyorum."