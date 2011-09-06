-Barzani'den PKK ve PJAK'a çağrı: ERBİL (A.A) - 06.09.2011 - Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani, PKK ve PJAK'tan, topraklarını kullanarak düzenledikleri saldırılara son vermesini istedi. Barzani, bölge hükümetinin yurdışındaki temsilcilerine yaptığı konuşmada, "PKK ve PJAK'ı topraklarımızdan düzenlenen askeri operasyonlara son vermeye ve haklarını siyasi yollardan elde etmeye çağırıyorum" dedi. Kürt halkının haklarına saygı duyulduğunu ancak bu hakların barışçıl yollarla elde edilebileceğini ifade eden Barzani, "Irak Devlet Başkanı Celal Talabani ile, Türkiye, İran, PKK ve PJAK ile savaşı sona erdirmek için bir çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi.