Barzani’den PKK ve PJAK’a çağrı

T24 - Türkiye ile İran’ın Kuzey Irak’a yaptığı operasyonlar, Barzani’yi kaygılandırdı. Bugüne kadar PKK’ya müdahale konusunu telaffuz bile etmeyen Barzani ilk kez peşmergeyi sınıra çekmekten bahsetti: “İran ile Türkiye’den PKK ve PJAK konusunda baskı görüyoruz. Çok zor bir durumdayız. Askeri gücümüzü, sınırları kontrol için gönderirsek Kürtler arasında savaş çıkmasından endişe ediyoruz”



Bugüne kadar PKK konusunda askeri müdahale söyleminde bulunmayan Kuzey Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, ilk kez peşmergeyi sınıra çekmekten bahsetti ve baskı altında kaldıklarını söyledi.



Barzani, Türkiye ve İran’ın Kuzey Irak’a yönelik operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, çok zor durumda olduklarına işaret ederek PKK ve PJAK’a silah bırakmaları çağırısında bulundu.



Türkiye ile PKK, İran ile de PJAK arasındaki savaştan hoşnut olmadıklarını ve sorunun barışçıl çözümü için çaba sarf ettiklerini dile getiren Barzani, “Türkiye ve İran, bizden sınırlarımızı korumamızı istiyor. Peşmergeyi sınırları korumak için gönderdiğimizde Kürtler ile Kürtler arasında bir savaş çıkmasından endişe ediyoruz” dedi.





'Savaş çözüm getirmez'



Vatan'ın haberine göre; barışçıl çözümden yana oldukları, ancak bugüne kadar istenilen sonucu elde edemediklerini söyleyen Kürt lider, tüm taraflara çağrı yaptı:



“Devlet Başkanı Celal Talabani ile Türkiye, İran, PKK ve PJAK ile görüşüp sorunun çözümü için çaba sarf ediyoruz. Biz çözüm için uğraşacağız fakat, başaramazsak da savaşın bir parçası olmak istemiyoruz. Kürtler’in haklarının tanınmasını istiyoruz ama bunun savaşla elde edileceğine inanmıyorum. PKK ve PJAK’a savaş için destek vermiyoruz. Onların barışçıl yollarla mücadele etmelerini istiyoruz. Türkiye ve İran’a niye topraklarımızı bombaladıklarını sorduğumuzda bizimle bir sorunlarının olmadığını, ama PKK ve PJAK’ın topraklarımızı kullanarak gidip iki ülkede insanlarını öldürdüklerini, bunu kabul etmeyeceklerini söylüyorlar. Sınırlarımızı korumamızı istiyorlar. PKK ve PJAK da Kürt hükümetinin çıkarlarını göz önüne aldıklarını söylüyorlar ama bakıyoruz bizi çaresiz bırakıyorlar.”





PJAK'ın ateşkes teklifi



Bir haftadır Irak’a yönelik sınır ötesi hareket yürüten Tahran yönetimi, son operasyonlarda 30’dan fazla militanın öldürüldüğünü ve 40’tan fazlasının da yaralandığını açıkladı.



Devrim muhafızlarından yapılan açıklamada ayrıca dünkü operasyonlar sırasında PJAK’ın iki numaralı komutanı olan Macid Kavian’ın öldürüldüğü açıklandı. Köşeye sıkışan PJAK’ın üç gün önce yaptığı ateşkes önerisi de İran tarafından incelemeye alındı.



Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, İran Devrim Muhafızları Komutanlığı, Irak’taki bölgesel Kürt yönetimine çağrıda bulunarak, PJAK’ın yaptığı tek taraflı ateşkes çağrısının içeriğinin tam olarak kendilerine bildirilmesini istedi.



Devrim muhafızları, İran tarafının ateşkesle ilgili resmi görüşü, teklifin içeriği ve şartların incelenmesinden sonra açıklanacağını bildirdi. İran, daha önce PJAK’ın ateşkes teklifinin, örgüt İran topraklarını tamamen terk etmediği sürece kabul edilmeyeceğini açıklamıştı. Irak Devlet Başkanı Talabani’nin Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi ise, Kuzey Irak operasyonları konusunda Türkiye ile İran arasında bir koordinasyon olduğunu öne sürdü.





