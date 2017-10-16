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Dünya

Barzani'den Peşmerge'ye: Kanınızın son damlasına kadar Kerkük’ü savunun!

"İran destekli Şii Haşdi Şabi milisleri dün gece Kerkük ve Xurmatû'da Peşmerge mevzilerine saldırdı"

16 Ekim 2017 16:33

Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi (PSDK) lideri, IKBY lideri Mesud Barzani’nin, “Peşmerge’ye kanınızın son damlasına kadar Kerkük’ü savunun” şeklinde emir verdiğini söyledi.

BasNews'de yer alan habere göre, Kerkük Peşmerge Komutanı ve Kürdistan Soyalist Demokrasi Partisi (PSDK) Lideri Heme Hecî Mehmûd,  BasNews’e konuştu. Hecî Mehmûd, Kürdistan Bölgesi Başkanı ve Kürdistan Silahlı Kuvvetler Komutanı Heme Mesud Barzani’nin, “Peşmerge’ye kanınızın son damlasına kadar Kerkük’ü savunu!” şeklinde emir verdiğini söyledi.

Çatışmaların devam ettiğini belirten Heme Hecî Mehmûd, Kürdistan halkının direnişinin devam ettiğini, yaşanan çatışma ve savaşın sorumlusunun Bağdat olduğunu söyledi.

İran destekli Şii Haşdi Şabi milisleri dün gece Kerkük ve Xurmatû'da Peşmerge mevzilerine saldırdı. Peşmerge'nin saldırılara anında karşılık vermesi ile birlikte çatışma çıktı. Dün gece başlayan çatışmalar devam ediyor.

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