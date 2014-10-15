Barzani'den Kobanê açıklaması

Kobanê'ye yönelik IŞİD tehdidi nedeniyle, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin çağrısı üzerine Duhok'ta bir toplantı yapıldı. 'Kobani-Erbil aynıdır' mesajı veren ve ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Barzani, "Bu bir kader savaşıdır" dedi.

Barzani, Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eşbaşkanı Salih Müslim, Suriye Kürt Ulusal Koalisyonu (ENKS) ve Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) temsilcileriyle Duhok kentinde bir araya geldi.

Basına kapalı geçen toplantının içeriğiyle ilgili IKBY Başkanlığının resmi sitesinde bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Barzani, Kürt halkının çok hassas bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bu süreçte tüm taraflar olarak aramızdaki birliği ve bütünlüğü sağlamak için her zamankinden daha fazla çaba sarfetmemiz gerekiyor. Çünkü yapılan saldırılar bütün Kürtlere yöneliktir" ifadelerini kullandı.

‘Sorumluluk hepimizin’



IŞİD'e karşı savaşan tek gücün Kürtler olduğunu savunan Barzani, şöyle devam etti:

"Teröristler iki devletin ordusunu dize getirmeyi başardı. Ancak Kürtlere karşı yenilgiye uğradı. Bu nedenle Kürtler olarak, dünyaya birlikte hareket ettiğimizi göstermemiz çok önemlidir. Aramızdaki bütün anlaşmazlıkları ve sorunları bir kenara koymalıyız. Hep birlikte halkımızın ve toprağımızın şerefini ve onurunu korumalıyız. Bu sorumluluk hepimizin omuzundadır."

‘Bu bir kader savaşıdır’



Barzani, Suriye'deki Kürt parti ve hareketlerin, aralarındaki sorunları biran önce çözüme kavuşturmasını isteyerek, "Kürdistan bölgesi olarak Rojava'da oluşacak ittifaka her türlü desteği sunmaktan geri kalmayacağız. IŞİD'le mücadele bir kader savaşıdır. Kobani'deki direniş, her türlü takdiri hak ediyor. Nerede olursa olsun Kürtlerin başarısını, kendi başarımız olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

‘Kobani ile erbil arasında fark yok’



Kobani'nin Erbil kadar değerli olduğunu vurgulayan Barzani, "Benim için Kobani ve Erbil arasında fark yoktur. O nedenle elimden geleni esirgemedim. Erbil'in savunulması için yaptığımızı Kobani için de yaptık. Uluslararası güçlerin, Kobani'ye verdiği destekleri Erbil'e yapılmış gibi görüyoruz. Kobani'nin savunulması somut adımlara bağlıdır. Koalisyon güçlerinin desteğini sürekli hale getirmemiz için çabalarımızı birleştirmeliyiz" görüşünü dile getirdi.

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim de gazetecilere yaptığı açıklamada, Barzani'nin talebi üzerine toplandıklarını belirterek, Suriye'deki durumu takip için Kürt siyasi partilerinin oluşturduğu ortak komisyonlar kurulacağını ifade etti. IŞİD'in özellikle Kürtlere düşmanlık için kurulduğunu savunan Müslim, Suriye'deki güvenli bölge projesine karşı olduklarını tekrarladı.