Barzani'den 'insansız hava aracı' uyarısı

Irak'ta Kürt Bölgesel yönetimine bağlı Peşmerge Komutanlığı, Irak ordusunu, Peşmergelerin konuşlandığı bölgelere insansız hava aracı göndermemesi yönünde uyardı.



Irak Kürt Bölgesel yönetiminin resmi sitesinde yer alan açıklamada, Peşmerge Komutanlığı'nın Irak ordusunu, ''Peşmergelerin konuşlandığı bölgelere insansız hava aracı göndermemesi yönünde'' uyardığı belirtildi.

Açıklamada, Peşmerge Komutanlığı'nın Irak ordusundan ''Yeni bir gerginlik ve olası bir çatışmaya sebep olunmaması için, insansız hava aracı göndermeyi bırakması'' talebinde bulunduğu vurgulandı.



'Uyarı ateşi açtık'



Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, ''18 Aralık'ta Irak Hava Komutanlığı'na ait iki insansız hava aracına, Kerkük'ün kuzeyindeki Kani Dulman bölgesinde uyarı ateşi açılmıştır. Uyarı ateşi Peşmerge Komutanlığı'nın önceden aldığı bir karar doğrultusunda olmayıp, oradaki birliklerin doğal tepkisi olarak gelişmiştir'' ifadesini kullandı.

Peşmerge Bakanlığı'ndan bir yetkili de, ''Kerkük'ün kuzeyindeki peşmerge birliklerinin konuşlandığı bölgelere bu ay 3 farklı zaman diliminde keşif uçağı gönderildi. Birinci vaka sonrasında Irak ordusu, keşif uçakları göndermemesi yönünde uyarıldı. Uyarılar dikkate alınmayınca ikinci ve üçüncü vakalarda uçaklara ateş açıldı'' dedi.



Bağdat'tan açıklama yok



Irak'taki merkezi hükümet ise, bu konuda bir açıklama yapmadı.

Irak merkezi hükümeti ile Kürt Bölgesel yönetimi arasındaki gerginlik, en son 16 Kasım'da Dicle Operasyon Gücü'nün Tuzhurmatu'da güvenliği üstlenmek istemesiyle doruğa çıkmış, peşmerge gücü ile Irak ordusu karşı karşıya gelmişti.

Aracıların çabalarıyla taraflar arasında bir anlaşma metni üzerinde uzlaşılmasının ardından bölgede tansiyon düşmüştü. Ancak Irak Başbakanı Nuri Maliki'nin uzlaşılan anlaşma metnini imzalamaması gerginliği yeniden tırmandırmıştı.