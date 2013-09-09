Barzani'den her aileye 1000 dolar yardım

Zengin petrol yataklarının bulunması nedeniyle refah seviyesi artan Kuzey Irak’ta, petrol gelirinin bir bölümü bölge halkına paylaştırılacak. Bölgesel Kürt Hükümeti Başbakanı Neçirvan Barzani'nin talimatıyla her aileye beş yüz ila bin dolar verilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Barzani, merkez Irak yönetiminden ise Halepçe ve Enfal katliamına maruz kalanların ailelerine tazminat bağlanması talebinde bulundu.

Milliyet gazetesinden Namık Durukan`ın KDP`nin yayın organı Xebat gazetesine dayandırdığı haberine göre Irak Bölgesel Kürt Hükümeti Başbakanı Neçirvan Barzani’nin talimatıyla, her aileye 500-100 bin dolar verilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Xebat gazetesine konuşan KDP Politbüro Üyesi Üyesi Fazıl Mirani, “Aylığın ne kadar olacağı konusunda henüz bir netlik yok, ancak Sayın Başbakan gelirin ayrım gözetilmeden paylaştırılması konusunda kararlı” dedi.

Tazminat talep etti

Bu arada Basnews Ajansı’nın haberine göre Neçirvan Barzani, Bağdat hükümetinden Irak Suçları Yüksek Mahkemesi’nin verdiği karara bağlı kalmasını istedi. Enfal (1988-2000 arası Saddam Hüseyin yönetiminin Kuzey Irak’ta 200 bin kişiyi ortadan kaybetmesi Enfal diye adlandırılıyor) mağdurlarının yakınlarına tazminat vermesini talep etti. Barzani, “Bağdat’la anlaşmaya vardığımız maddelerden biri Enfal ve Halepçe’de kimyasal mağduru yakınlarına tazminat ödenmesi” dedi.