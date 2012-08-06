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Dünya

Barzani'den Hakkari saldırısına kınama

Kuzey Irak Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, PKK saldırılarını kınadı

06 Ağustos 2012 21:20

Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminin başkanı Mesud Barzani, Hakkari'de 6 asker ve 2 köy korucusunun şehit olduğu saldırıyı kınadı. Barzani, ateşkes çağrısı yaptı.

Kuzey Irak'taki internet sitelerinde yer alan habere göre, Barzani "PKK'nın Şemdinli saldırısını kınıyor ve barış görüşmelerine başlanması amacıyla ateşkes çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
 
Barzani, "Kavga ve ölüm, sorunları daha da arttırır. Barış ve çözüm için her iki tarafın ateşkes kararı alarak biran önce kavgaya son vermesini umuyoruz" dedi. 
 

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