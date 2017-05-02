Barzani’den Fransa’ya bağımsızlık çağrısı

Fransız Le Figaro gazetesine konuşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, seçilecek Fransa cumhurbaşkanından “Kürt davasına desteği sürdürmesini, zamanı geldiğinde Kürdistan’ın bağımsızlığını tanımasını veya en azından bağımsızlığa götüren sürece engel olmamasını” istedi. Bu ay görev süresi sona erecek olan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın “Kürdistan’ı iki kez ziyaret ettiğini” hatırlattı.

2012 yılında iktidara gelen François Hollande 2014 ve 2017 yıllarında Erbil’i de ziyaret etmişti. Geçtiğimiz yıllarda Paris'te birçok kez resmi konuk statüsünde ağırlanan Mesud Barzani ise son olarak 21 Şubat 2017’de Fransa başkentinde “Başkan Barzani” sıfatıyla Hollande tarafından kabul edildi. IKBY'nin 2001'den bu yana Paris'te “diplomatik” temsilciliği bulunuyor. Fransa da IKYB ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin koordinasyonu için Erbil’de bir başkonsolosluk açtı. Paris, “IŞİD’le mücadele amacıyla” son iki yıldır IKBY’ye silah da tedarik ediyor.

“Bağımsızlık zamanı geldi”

Barzani, "Kürdistan'ın bağımsızlık zamanının geldiğini, bağımsızlık referandumu için kimseden izin almayacaklarını ve Bağdat’la barışçıl biçimde ayrılmak istediklerini” söyledi. “Bağımsızlığa götüren sürecin başladığını” ifade eden Barzani, “ilk etap referandum olacak, fakat bu da birkaç günde gerçekleşmez” dedi.

Iraklı Kürtlerin lideri, “Referandum Kürtler için mutlak bir haktır. Kimseden izin istemiyoruz. Bağdat ile uzun müzakere sürecini başlatabilmek amacıyla halkın onayı için bu referanduma ihtiyacımız var. Kürt bağımsızlığının zamanı gelmiştir. Ancak Irak’tan diyalog ve müzakere yoluyla, barışçıl biçimde ayrılmak istiyoruz. Bir yüzyıldır Irak’ın bütünlüğünü muhafaza etmeyi, Bağdat’ın gerçek ortakları olmayı denedik. Ne elde ettik? 4 bin 500 köy imha edildi, kimyasal gazla saldırıldı, ailemin 10 bin ferdi öldürüldü. 2003 sonrasında haklarımızı güvence altına alan yeni bir anayasa ile yeni bir sayfa açılacağına inandık. Fakat Bağdat mali yardımı kesti. Yükümlülüklerini yerine getirmedi. Bağdat Kürtlerin gerçek ortak olmayı reddediyorsa, biz kendi tarafımızda, sadece iyi komşular olmak niyetindeyiz. Bundan kaygı duyanlara da diyorum ki, Kürdistan’ın bağımsızlığı sorun yaratmak bir yana, sorunlara çözüm olacaktır” şeklinde konuştu.

Uluslararası güvence

IKBY lideri, "tanınma için uluslararası güvence aldınız mı?” sorusuna “Kararı verecek olan Kürt halkıdır. Uluslararası toplumun bize böyle bir hediye vermesini bekleyecek olursak Kürt devleti asla doğmaz” cevabını verdi.

Barzani, bağımsızlık için yeterli imkanlara sahip olup olmadıklarına dair bir soruyu, "Bunun fazla önemi yok, bağımsızlığın hemen ardından nefes alamaz duruma gelsek de önceliğimiz Kürt halkının kararıdır. Katliamlar ve savaşlardan bıktık. Kürtler hiç kimsenin boyunduruğu altında yaşamayı kabul etmeyecektir” ifadeleriyle yanıtladı.

Kerkük'ün statüsü

Kürt lider, Kerkük'ün statüsü hakkındaki bir soruyu ise "Kerkük tarihi ve coğrafi olarak Kürdistan’dır. Buna şüphe yoktur. Ancak bu Kerkük’ün sadece Kürtlere ait olduğu anlamına gelmez. Kerkük, içinde yaşayan herkese aittir: Hristiyanlar, Araplar, Türkmenler ve Kürtler. Biz Kerkük üzerinde bir tekel oluşturmak niyetinde değiliz” şeklinde cevaplandırdı.

©Deutsche Welle Türkçe

Kayhan Karaca