-Barzani'den Erdoğan'a başsağlığı telefonu ERBİL (A.A) - 07.10.2011 - Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatı sebebiyle başsağlığı dilediği bildirildi. Bölgesel yönetim yetkilileri, Mesud Barzani'nin yurtdışında bulunduğundan dolayı Başbakan Erdoğan'ı telefonla arayarak başsağlığı dilediğini belirttiler. Yetkililer, Bölgesel Yönetim hükümeti ve Bölgesel Yönetim Başkanı Mesud Barzani adına yarın yapılacak cenaze törenine katılmak üzere Irak Kürdistan Demokratik Partisi (IKDP) Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani'nin Erbil'den Türkiye'ye hareket ettiğini de kaydettiler.