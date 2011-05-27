Barzani'den DTK'ya: Silahla hak arama dönemi bitti

T24

'PKK’nın katılıp katılmaması gündeme gelmedi'

Radikal'den Ferit Arslan imzalı habere göre, Demokratik Toplum Kongresinin (DTK) aldığı karar doğrultusunda 3 gün önce Kuzey Irak’a gidip bölgesel Kürt yönetimin başkanı Mesut Barzani ve Başbakanı Berham Salih ile görüşen DTK heyeti Türkiye’ye dönerken; Barzani ile görüşmede önemli konuların ele alındığı belirtildi. Aralarında DTK’yı temsilen Ahmet Türk, BDP Genel Başkan Vekili Hamit Geylani, KADEP’i temsilen Şerafettin Elçi, Hak-Par Genel Başkanı Bayram Bozyel, Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar ve bazı BDP’li Belediye başkanlarının bulunduğu heyetten 6 kişinin, önce Barzani ile 1 saat baş başa görüştüğü daha sonra tüm heyetin yemekte bir araya geldiği belirtildi.Yapılan görüşmelerle ilgili bilgi veren Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar, görüşmelerin oldukça iyi geçtiğini ifade ederek, "Adına Ulusal Kürt konferansı diyelim ya da Kürdistan konferansı diyelim söz konusu konferansın yapılması için görüşmeye gittik. Konferansın bu yılın sonunda hem Kürtlerin, hem de Kürtlerin birlikte yaşadığı halkları temsilen temsilcilerin bulunması konusunu görüştük. Görüşme oldukça iyi geçti. Konferansın Erbil’de yapılması konusunda görüş birliğine varıldı. Konferansa kimin katılacağına ya da kimlerin çağrılacağına oluşturulan bir komisyon karar verecek" dedi.Baro Başkanı Aktar, bu yılın sonunda Erbil’de yapılması kararlaştırılan Ulusal Kürt konferansına PKK’nın davet edilip edilmeyeceği ile ilgili bir konunun gündeme gelmediğini ancak, sorunun tüm taraflarının katılması konusunun vurgulandığını söyledi. Mesut Barzani’nin 12 Haziran’da yapılacak olan seçim ile ilgili konuşmadığını belirten Aktar, "Ancak, seçim öncesi Kürtlerin kendi aralarında birlik sağlanmasından duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Sayın Barzani, kendileri dahil herkes için artık silah ve çatışma ile hak arama döneminin bittiğini ve demokratik yollarla mücadele verilmesi gerektiğini vurguladı. 1 saatlik görüşmeden sonra heyet olarak yemekte bir araya geldik. Görüşme çok olumlu geçti diyebilirim" diye konuştu.