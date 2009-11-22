Barzani'den 'birleşik Kürt ordusu' kararı

T24 - Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani'nin, bölgede "birleşik bir Kürt ordusu" oluşturmak istediği bildirildi.



Barzani'nin bürosundan bugün yayımlanan bildiride, Barzani'nin, bu isteğini, Amerikan askeri delegasyonuyla dün Erbil'de yaptığı görüşmede dile getirdiği belirtildi.



Bildiriye göre, Barzani, Irak'ın kuzeyinde temmuz ayındaki seçimlerden sonra tüm partilerin anlaşmaya varmasının ardından bölgede, çekirdeği Peşmergelerden oluşacak birleşik bir ordu kurulması kararının alındığını söyledi.



Bunun "kendi düşlerinden biri ve halkın da dileği olduğunu" savunan Barzani, bölgedeki güçleri birleştirmek için ABD'nin yardımına ihtiyaç duyduklarını, bunun modern ve uluslararası kriterlere göre yapılacağını kaydetti.



Amerikan delegasyonundan Tümgeneral Michael Barbero da ABD ordusunun, Irak silahlı kuvvetlerini destekleme çabalarını ve Iraklı federal güçlerle peşmergeleri yakınlaştırma konusundaki rolünü sürdüreceğini ifade etti.

