Barzani'den bağımsızlık referandumu çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, tüm siyasi parti ve tarafların bayram sonrası bir araya gelerek bağımsızlık için referandum konusunu ele almasını temenni ettiğini söyledi.

Barzani, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, Peşmerge ve şehit aileleriyle Irak ve dünya Müslümanlarının bayramını kutladı.

IKBY'deki tüm siyasi parti ve tarafların bayram sonrası bir araya gelerek bağımsızlık için referandum konusunu ele almasını temenni ettiğini dile getiren Barzani, bunun yanı sıra Bağdat ile Erbil arasındaki ilişkiyi ve IKBY'deki siyasi durumun çözümünü görüşmelerini istedi.

IKBY Başkanı Barzani, 23 Haziran tarihinde de bağımsızlık için referandum çağrısı yapmıştı.