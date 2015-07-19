Barzani'den bağımsızlık çıkışı: Hiçbir şekilde 'boyunduruğu' seçmeyeceğiz!

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Erbil ve Musul cephelerindeki peşmergelere gerçekleştirdiği bayram ziyaretinde yaptığı konuşmada, “bağımsızlık” vurgusunu yineledi. Kürdistan Yurtseverler Birliği ve Goran Hareketi'ni eleştiren Barzani, "Halkımız bundan itibaren böyle bir acı tecrübeyi yaşamak ve başkalarının ateşinde yanmak zorunda değildir. Kendimize güvenmeliyiz"

Sputnik’in haberine göre Barzani, “Kürtler için altın bir fırsat doğmuştur. Kürtler başarının zirvesindedir” dedi. İsim vermeden Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği ve Noşirvan Mustafa’nın başkanlığını yaptığı Goran Hareketi’ni eleştiren Barzani, “Böyle bir süreçte birilerinin iki yönetimli bir Kürdistan'dan bahsetmesi çok ilginçtir. İnanıyorum ki Kürdistan halkı böylelerinin cevabını verecektir” dedi.

Barzani konuşmasına, “Kürdistan'ın iki yönetimli olmasından bahsedenler, tarihten ders almamıştır. Milletimiz bu kadar şehidi ve kurbanı, 'Kürdistan parçalansın' diye vermedi. Hiç kimse bunu hayal dahi edemez. Hiç kimse Kürdistan bölgesini bölemez, parçalayamaz. Kürdistan bölgesinin birliğinden ve bütünlüğünden razı olmayanlar, başka bir yeri tercih etmekte özgürdür. Yaşamını Kürdistan dışında sürdürebilir” diye sürdürdü.

"'Bağımsızlık' ve 'boyunduruk' seçenekleriyle karşı karşıyayız"

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani, konuşmasına şöyle devam etti:

"Milletimizin tarih boyunca verdiği mücadele Kürtlerin boyunduruk altında kalması için değildi. Şehitleri, birilerinin emri altında kalmak için vermedik. Düşmanlar bize karşı hiçbir zulmü yapmaktan geri durmadı. Düşman elinden geleni ardına koymadı. Ancak, milletimizin iradesini kıramadı. Halkımız bundan itibaren böyle bir acı tecrübeyi yaşamak ve başkalarının ateşinde yanmak zorunda değildir. Kendimize güvenmeliyiz. Halkımızı bu sıkıntılı süreçten kurtarmak zorundayız. 'Bağımsızlık' ve 'boyunduruk' seçenekleriyle karşı karşıyayız. Hiçbir şekilde 'boyunduruğu' seçmeyeceğiz. Tercihimiz bağımsızlıktır."

Barzani’nin konuşmasında Musul operasyonu öncesinde yerel halkın kentin yönetiminde söz sahibi olmasının güvence altına alınmasını istemesi dikkat çekti. IKBY Başkanı, “Musul halkı bir daha felaketle karşılaşmamalı ve baskı altında olmamalıdır” diye konuştu.