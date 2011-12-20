-Barzani'den acil konferans çağrısı BAĞDAT (A.A) - 19.12.2011 - Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesut Barzani, Irak Yüksek Yargı Konseyi'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi hakkında verdiği tutuklama ve seferden menetme kararına ilişkin, Irak'taki siyasi hayatın tehlikede olduğunu belirterek acil ulusal konferans düzenlenmesi çağrısında bulundu. Irak Yüksek Yargı Konseyinin, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi'nin korumalarının yaptığı itiraflar neticesinde El Haşimi hakkında verdiği tutuklama ve seferden men etme kararının parlamentonun onayı alındıktan sonra tatbik edilebileceği bildirildi. Güvenlik güçlerinin El Haşimi'ye bağlı Bağdat'taki bürolara baskın düzenlediği ve 7 çalışanın gözaltına alındığı kaydedildi. Diğer yandan, El Haşimi'yle ilgili gelişmelere ilk tepki Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesut Barzani'den geldi. Irak'taki birçok yerel televizyonda yer alan haberlerde, Barzani, El Haşimi, Cumhurbaşkanı İkinci Yardımcısı Hdayir El Huzai ve Erbil'e gitmeye çalıştığı sırada Irak Başbakan Yardımcısı Salih El Mutlak ile Maliye Bakanı Rafi El İsavi'nin Uluslararası Bağdat Havaalanı'nda güvenlik güçleri tarafından sıkıştırılıp bazı korumalarının tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Yaşanan son olaylardan sonra Irak'taki siyasi hayatın tehlikede olduğuna dikkati çeken Barzani, siyasi hayatın kurtarılması için acil bir ulusal bir konferans düzenlenmesi için çağrıda bulundu. Bu arada, Tarık El Haşimi, Salih El Mutlak, Rafi El İsavi'nin El Irakiye Listesi üyesi olmaları dikkati çekti. Irak Başbakanı Nuri El Maliki, dün parlamentoya gönderdiği talepte, parlamentodan, Başbakan Yardımcısı Salih El Mutlak'a desteğini çekmesini istemişti. Irak İçişleri Bakanlığı, El Haşimi'nin tutuklanan korumalarının itiraflarının görüntülerini bu akşam yayınladı. İtirafta bulunan korumalardan Ahmed El Cuburi, hükümet yetkililerini, Bedir Örgütü Başkanı ve şimdi Ulaştırma Bakanı olan Hadi El Amiri'nin konvoyu, yetkililerin korumaları, askeri araçları, polis subaylarını hedef alan çok sayıda bombalı ve silahlı saldırı düzenlediklerini ve ilk eylemi 2008 yılında yaptıklarını söyledi. Irak Milli Meclisinde 28 Kasım'da düzenlenen bombalı saldırının arkasında Tarık El Haşimi'nin bazı korumalarının bulunduğu ve bu korumalar hakkında tutuklama kararı verildiği ve El Haşimi'nin bu korumaları teslim etmediği ileri sürülmüştü. El Haşimi'nin korumalarının şiddet eylemlerine karıştıkları gerekçesiyle El Haşimi'nin içinde bulunduğu uçak birkaç saat uçmaktan menedilmiş ve aralarında damadının bulunduğu 7 koruması tutuklanmıştı. Bu arada, El Haşimi, ülkenin kuzeyindeki Süleymaniye şehrinde Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin konuğu olarak bulunuyor. El Haşimi'nin daha sonra, ülkenin meselelerini Mesut Barzani'yle görüşmek üzere Erbil'e geçeceği belirtildi.