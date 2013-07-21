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Barzani'den 4 ülkedeki Kürtlere ulusal kongre çağrısı

Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Irak, Türkiye, İran ve Suriye'deki Kürt partilerine Kürt Ulusal Kongresi hazırlığı için çağrıda bulundu

21 Temmuz 2013 18:35

Irak Kürdistan Demokrat Partisi'ne bağlı 'Kurdistan TV'nin haberine göre, Kürdistan Bölge Başkanlığı resmi sözcüsü Dr. Umed Sebah, Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin Kürt Ulusal Kongresi hazırlık komitesinin görüşülmesi amacıyla toplantı çağrısı yaptı.

İhsan Dörtkardeş'in DHA'da yayımlanan haberine göre,Dr. Umed Sebah, "Kürdistan Bölge Başkanı Mesut Barzani, Kürdistan'ın dört parçasındaki siyasi parti liderlerine gönderdiği mesaj ile Ulusal Kongre hazırlık komitesini oluşturmak amacıyla bir toplantı düzenleme çağrısı yaptı" dedi.

 

'Kürdü inkar süreci bitti'

 

Kısa süre önce Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Kürdistan Ulusal Kongresi 13. Genel Kurulu'nda KCK'nın önde gelen isimlerinden Murat Karayılan, Abdullah Öcalan'ın konferansın gerçekleşmesi için harekete geçilmesini istediğini belirtirken, Mesut Barzani de gönderdiği mesajında, "Halkımızın düşmanları zayıflamış durumda ve Kürdü inkar sürecini geride bıraktık. Karanlıklar dolu 20'nci Yüzyılın tersine 21'inci Yüzyıl, Kürtlerin umutlarının gerçekleşeceği bir yüzyıl olacak. Bu kritik aşamada halkımızın haklı mücadelesini zafere ulaştırmak için birlik ve ortak çalışmaya ihtiyacımız var" demişti.

Barzani, mesajında Türkiye'deki 'Çözüm süreci'ne de değinerek "Her iki tarafa da barış sürecinin tamamlanması için çağrı yapıyorum. Bu sürecin başarıya uluşması için Sayın Öcalan özgürlüğüne kavuşmalı ve Türkiye'deki anayasada değişiklikler yapılmalı" dediği ifade edilmişti.

 

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