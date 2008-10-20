Barzani: Yeni sayfa açıldı

Bağdat'ta geçen hafta temaslarda bulunan ve Türkiye'den gelen Türkiye'nin Irak özel temsilcisi Murat Özçelik ile görüşen Kürt lider, Irak'ın başkentindeki temaslarını tamamladıktan sonra bugün Kuzey Irak'a döndü.Barzani, Erbil Havaalanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bir soru üzerine Türk yetkililerle yapılan görüşmeleri `Bir başlangıç' olarak nitelendirdi. ``Bu ilk görüşme ile iki taraf arasındaki psikolojik duvar yıkıldı'' diyen Barzani, Özçelik ile yaptığı toplantı ve görüşmelerin genel içerikli olduğunu, ileride yapılacak toplantılarda ayrıntıya gireceklerini söyledi. Mesut Barzani `Kürdistan Bölge Başkanı' sıfatıyla bu görüşmeleri yaptığını bildirirken, ``Umarım gelecekte yapacağımız görüşmelerde sorunların çözümünü sağlarız'' dedi.Barzani, Türk yetkililerle yapılacak yeni toplantının Erbil'de yapılacağını hangi düzeyde gerçekleştirileceğinin henüz belli olmadığını söyledi.

Fars Haber Ajansının bildirdiğine göre, Barzani üst düzey heyetle birlikte çarşamba günü Tahran'a resmi bir ziyaret düzenleyecek. Davet üzerine yapılacak ziyarette Barzani'nin, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve diğer yetkililerle görüşeceği belirtildi. Görüşmelerde öncelikli ve ağırlıklı olarak sınır güvenliği konusunun ele alınacağı ifade edildi.



Terör örgütü PKK'nın İran'daki uzantısı PJAK'ın kuzey Irak'taki unsurlarının İran'da sivil ve askerlere yönelik terör eylemlerinin de görüşmelerde masaya yatırılması bekleniyor.

İran güvenlik güçleriyle PJAK'lı teröristler arasında son iki haftada çıkan çatışmalarda 4 terörist ölü ele geçirilmişti. Çatışmalarda 3 askerini kaybeden İran, teröristlerle mücadelenin aralıksız olarak sürdürüleceğini açıklamıştı.