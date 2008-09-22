Barzani: Yeni Irak'ın ortağıyız

Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminin lideri Mesut Barzani, Kerkük'ün geleceğini belirleyecek Irak Anayasası'nda bulunan 140'ıncı maddenin uygulanması ile sorunların çözülebileceğini savundu. Kürt lider, Irak'taki yönetimde söz sahibi olmaları gerektiğini belirtirken, ``Biz kan verdik ve yeni Irak'ın ortağıyız. Kararların alınmasında da hak sahibiyiz'' dedi.



Amerika'nın Sesi Kürtçe Servisi'ne konuşan Barzani, Kerkük'le ilgili 140'ıncı maddenin uygulanmasıyla ortaya çıkan tüm sorunların kalkacağını ileri sürdü. Aynı zamanda Irak Kürdistan Demokrat Partisi'nin lideri olan Mesut Barzani, "140'ıncı maddenin uygulanmasını istemeyenler, Irak'ta güvenliğin, sükunetin yerleşmesini ve mevcut olan tarihi sorunların çözülmesini istemeyenlerdir. Bu yüzden 140'ıncı madde ne kadar erken uygulanırsa Irak'ın birliği ve egemenliği de o kadar korunmuş olur" dedi.



Irak'ta Kürtlerin rolünün azaltılması için sürdürülen çabalar bulunduğunu, bunların sonuç vermeyeceğini anlatan Mesut Barzani, ``Bağdat'ta zayıf bir şekilde kalmayacağız. Biz kan verdik ve yeni Irak'ın ortağıyız. Bu yüzden kararların alınmasında hak sahibiyiz''.



140'ıncı madde ne getiriyor?



Irak Anayasasi'nin 140'ıncı maddesi, genel olarak referandum ve nüfus esasina dayanarak, başta Kerkük olmak üzere Irak'ta üzerinde ihtilaf olan bölgeleri ilgilendiriyor. Referanduma ilişkin detay ya da hangi kişilerin bu konuda irade beyanında bulunması gerektiği bilgisini içermeyen maddenin ikinci bendinde su ifadeler yer alıyor:



'Irak'taki Geçis Hükümeti'nin sorumlulugunda uygulanan konular, anayasaya uygun olarak seçilecek yürütme organı tamamı yerine getirilene dek sürdürülür. Bu çalışmalar, normalleştirme, nüfus sayımı ve sakinlerinin iradesini tespit için Kerkük'te ve diğer anlaşmazlık bölgelerinde en geç 31.12.2007 tarihinde referandum düzenlenmesine kadar tamamlanmalıdır'. Ancak bu konuda hala bir referandum yapılmış değil.

