Barzani ve Hamaney PKK'yı görüştü



T24 - İran’ı ziyaret eden Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Ayetullah Hameney ile PKK ve uzantısı PJAK'a karşı atılacak adımları görüştü. Ziyaret sonucunda, İran ile Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, sınır güvenliği konusunda birlikte hareket etme kararı aldı.





ntvmsnbc'nin haberine göre, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Türkiye'den önce İran'a giderek, sınır güvenliği ve PKK'ya karşı verilecek mücadele konusunda temaslarda bulundu.



İranlı üst düzey yetkililerle görüşen Barzani, ABD askerlerinin bu yılın sonuna kadar Irak'tan ayrılacağının bildirildiğini ve askerlerin bir bölümünün eğitim amaçlı Irak'ta kalıp kalmayacağı konusunun henüz netlik kazanmadığını açıkladı.





'Yardımı unutmayız'





Barzani, Saddam döneminde ülkelerini terk etmek zorunda kalan binlerce Kürt'e kapılarını açan İran yönetiminin yaptığı bu yardımı unutmayacaklarını belirterek, PKK'nın ve uzantısı PJAK'ın İran sınırında yol açtığı huzursuzlukları gidermek için birlikte çalışacaklarını söyledi.



Görüşmede, Hamaney'in de terörle mücadele konusunda K. Irak'la ortak ve yakın işbirliği yapmak zorunda olduklarını dile getirdiği ve terörist grupların Irak topraklarını kullanarak komşu ülkelere saldırdığını belirttiği ve sınır güvenliği konusunda ortak adımlar atılması gerektiğini vurguladığı bildirildi.





Türkiye'ye de gelecek





Barzani İran ziyaretinin ardından Türkiye'ye gelerek Dışileri Bakanı ve üstdüzey yetkililerle bölgesel konularda çeşitli tamslarda bulunacak.







