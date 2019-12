Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye ile Irak arasında artık insan ve mal akışı olacağını, ancak güvenliği tehdit eden bir terör adımı olmayacağını" belirtti.



Irak ziyareti çerçevesinde Erbil'deki temaslarını tamamlayarak Musul'a geçmek üzere Erbil Havaalanına gelen Davutoğlu ve Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin yetkililerinden Neçirvan Barzani ortak basın açıklaması yaptı.



Davutoğlu burada yaptığı konuşmada, kendisine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, dün ve bugün yaptıkları görüşmelerde ortak geleceğe yönelik vizyonu beraberce şekillendirdiklerini belirtti.



Davutoğlu, "Bu vizyonda barış, güvenlik, gelişme var, istikrar var, terör yok. Ekonomik geri kalmışlık, ön yargı yok. Türkiye ile Irak arasında artık insan ve mal akışı olacak, ama güvenliği tehdit eden bir terör adımı olmayacak" diye konuştu.



Irak'a dönük tehditleri Türkiye'ye yönelik tehdit olarak gördüklerini vurgulayan Davutoğlu, "Sizler de Türkiye'ye yönelik tehditleri kendinize yönelik tehdit gibi algılıyorsunuz. Bu ortak anlayışla her şeyi yeniden inşa edeceğiz" dedi.



Davutoğlu, yaptıkları ziyaretin tarihi bir ziyaret olduğunu ifade ederek, ilişkilerin tarihi bir kökeni olduğunu ve geleceğin de çok parlak olacağını kaydederek, "Türkiye ile Irak çok güçlü bir eksen oluşturacak" diye konuştu.



Barzani: Türkiye'ye tehdit bize tehdittir



Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ı uğurlamak için Erbil Havaalanına gelen Neçirvan Barzani de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güvenliğine yönelik bir tehdidi kendilerine yönelik bir tehdit olarak gördüklerini ifade etti.



Bu ziyareti tarihi bir ziyaret olarak değerlendirdiklerini kaydeden Barzani, her zaman zor günlerde Türk halkı ve devleti tarafından kendilerine destek verildiğini ve yardım edildiğini belirterek, bunu takdirle karşıladıklarını söyledi.



"Sizin Erbil'e gelmeniz bizi çok sevindirdi" diyen Barzani, özellikle de Bağdat'ta yapılan anlaşmalardan sonra Erbil'e yapılan ziyaretin ilişkilerde önemli bir başlangıç olduğunu, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın da Erbil'e gelmesinin ilişkilere Türkiye'nin ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi olduğunun altını çizdi.



Erbil'de gerek bölgesel yönetimin başkanı, gerekse diğer yetkililerle yapılan görüşmelerin "çok olumlu" geçtiğini ifade eden Barzani, şunları kaydetti:



"Biz bu çerçevede Türkiye'nin son adımlarını, sorunların çözülmesi ve ufka yönelik bu adımları, önemli görüyoruz. Bu adımlar, kutsal ve takdire şayan adımlardır. Bölgede yaşayan bütün halklar bu adımları desteklemeli. Türkiye ile eskiye dayalı ilişkilerimiz var, bu da çok ilerlememize yol açtı. Her zaman gördük ki Irak'a gelen bir tehdidi Türkiye kendine gelen bir tehdit olarak hissetti. Biz de aynı şekilde Türkiye'nin güvenliğine yönelik bir tehdidi kendimize yönelik bir tehdit olarak görüyoruz. Sorunların çözümünde işbirliği içinde olmamız lazım. Gerek yerel hükümet gerekse Bağdat hükümeti ile ilişkilerin iyi olması önemli. Bu ziyaret ilişkilerimizde önemli bir başlangıçtır."



Davutoğlu ve Çağlayan, Erbil kalesini ve çarşısını ziyaret ederek bazı Iraklı vatandaşlarla sohbet ettiler.