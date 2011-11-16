Barzani Türkiye'nin teklifini PKK'ya iletti

T24 - Türkiye’de görüşmelerde bulunan Mesud Barzani’ye 23 maddelik bir teklif sunulduğu, Barzani’nin teklifi ve görüşmeleri PKK’ya aktardığı, PKK’nın ise Öcalan’ı işaret ettiği belirtildi.



Milliyet'in haberine göre PKK’nın etkisizleştirilmesi, dar bölgeye hapsedilmesi ve silah bırakmasına yönelik plana ağırlık veren hükümet, Kürt yönetimi üzerindeki baskılarını artırıyor. Kürt yönetimi lideri Mesud Barzani’ye, örgütün silah bırakmasına kadar gidecek süreci kapsayan 23 maddelik yol haritası sunulduğu, Kürt yönetiminin ise 9 maddeye çekince koyduğu öğrenildi. Türkiye, Kuzey Irak’ta Soran ile Bahdinan bölgesini bağlayan stratejik bölgede askeri üs kurmayı amaçlıyor ve bu kapsamda Barzani’ye baskı yapıyor.

Barzani’den askeri üs istendi



Türkiye’deki görüşmelerinde askeri seçenek hariç, Türkiye’ye her türlü desteği vereceğini açıklayan Barzani, istenilmesi halinde arabuluculuk görevi de üstlenebileceğini belirtmişti. Barzani’nin Türk heyetine “Biz askeri seçenek hariç desteğimizi sürdüreceğiz. 90’lı yıllarda yapılan operasyonlarda Türkiye’ye gereken desteği sunduk, ancak hala çözüme ulaşılmış değil” dediği belirtildi.



Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın katıldığı görüşmede, Kürt yönetiminden kritik bir talepte bulunulduğu, Soran bölgesi ile Bahdinan bölgesi koridorunda yer alan Harir ve Halifan ilçeleri arasındaki stratejik bir noktadaki askeri karargâh ve helikopter pistinin Türk güvenlik güçlerince kullanılmasının talep edildiği belirtildi.



Türkiye’nin İran-Irak savaşında Irak ordusunun helikopter üssü olarak kullandığı bölgede askeri üs kurmayı amaçladığı ifade edildi.



Buraya kurulması düşünülen askeri üssün örgütün Kandil-Bahdinan bağlantısını keseceği, Dohuk bölgesinde bulunan örgütün Gare ve Metine bölgelerini de yakından kontrol imkanı sağlacağı öğrenildi.

Görüşmeyi Selahattin’de PKK’ya iletti



Milliyet’in Kuzey Irak’taki güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, Barzani, İstanbul’dan döndükten sonra örgüt yönetimine hükümetin, “yeni ateşkes ya da silah bırakma şartı”nı aktardı. Örgütün yönetim kademesi ile Selahattin kentinde görüşen Barzani Türkiye’nin planını anlattı. Örgütün iki numarası Murat Karayılan’ın ise “Liderimiz 3 ayı aşkın süredir tecrit edilmiş, kendisine ulaşamıyoruz. Ateşkese de silah bırakmaya da liderimiz karar verir” diyerek Öcalan’ı işaret ettiği belirtildi.





İşte o yol haritası



İstabul’da MİT’in de katıldığı görüşmede Barzani’ye sunulan yol haritası özetle şöyle:

- Havalimanları İnterpol denetimine açılsın.

- Türk askerinin bölgede kalış pozisyonları yeniden düzenlensin.

- Kandil ve etrafında iletişimi dinleyecek elektronik sistemler kurulsun.

- PKK’dan ayrılıp bölgede yaşayanların listesi güncellensin.

- Lider kadrondan ayrılanların ifadelerine başvurulsun.

- Sınır karakolları inşa edilsin.

- Üçlü mekanizmanın (ABD, Kürt yönetimi, Türkiye) istihbarat ve fiziki koşulları güçlendirilsin.

- Uludere, Çukurca ve Şimdinli ilçelerinden Kuzey Irak’a 9 ana noktadan geçiş yapılıyor. Bu geçiş noktaları arttırılsın.



