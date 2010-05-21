Barzani, Türkiye'nin hava operasyonuna tepki gösterdi

T24- Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların dün Kuzey Irak'taki PKK kamplarını bombalamasına, Bölgesel Kürt Yönetimi tepki gösterdi. Kürt yönetiminin açıklamasında, "Yerinde olmayan bombardımanın durmasını istiyoruz" denildi.



Kuzey Irak'ta denetimi elinde bulunduran Bölgesel Kürt Yönetimi'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, bu tür operasyonların bölgeyi istikrarsız hale getirdiği görüşü savunuldu.



Açıklamada, "Bölgesel Kürt Yönetimi bu operasyonları, Irak devletinin egemenliğine el uzatma ve yerinde olmayan bir iş olarak adlandırıyor. Bu yerinde olmayan bombardımanın durmasını istiyoruz. Sorunların diyalogla çözülmesini istiyoruz. Şiddet ve saldırılarla hiçbir sonuç alınmayacağına inanıyoruz" denildi.



Öte yandan Diyarbakır'da 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nde bugün de gün içinde belirli aralıklarla hareketlilik yaşandı, savaş uçakları kalkıp indi.



Üsten peş peşe kalkan F-16 savuş uçakları Irak sınırına doğru yöneldi. Uçakların saatler sonra üstlerine geri döndüğü gözlendi.