Barzani: Türkiye ile yakınlaşma gündemde

Kuzey Irak Kürt Yönetimi Başkanı Barzani, PKK'nın silah bırakması konusunda, 'Kürdistanlı partiler için kongre hazırlığı yapıyoruz. Kongrede Kürt kanının Kürtlerin eliyle dökülmemesi için ortak bir söylem olması gerekiyor" dedi



Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Türkiye'nin bölgeye yönelik tutumunun değiştiğini belirterek, Türkiye ile Kürt yönetimi arasında bir yakınlaşmanın gündemde olduğunu söyledi. Barzani, PKK'nın silah bırakması konusunda, 'Her türlü barışçı çözüme destek sunmaya hazırız' dedi.



Kuzey Irak kaynaklı Denge Azad internet sitesinin haberine göre, Kürdistan Demokrat Partisi'nin(KDP) politbüro üyeleri, Bölge Parlamentosu ve Bakanlar Kurulu'nda grubu bulunan KDP'nin sözcüleri, Erbil ve Dohuk valileri, Barzani başkanlığında Selahaddin kentinde toplandı.



'Türkiye'nin tutumu değişti'



Toplantıda, bölge yönetimi ile merkezi Bağdat hükümeti arasındaki ilişkiler, Irak-ABD arasındaki Güvenlik İşbirliği Anlaşması, bölgedeki son siyasi gelişmeler ele alındı.

Türkiye ile Kürt yönetimi arasındaki ilişkileri de değerlendiren Barzani, Türkiye’nin Kürdistan bölgesine yönelik tutumunun değiştiğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Taraflar arasında bir yakınlaşma gündemdedir. Bu ilişkilerin her iki tarafın çıkarları doğrultusunda gelişmesini umut ediyorum. Savaş dışında, her türlü barışçıl çözüme destek sunmaya hazır olduğumuzu tekrar ediyorum. Şu an Kürdistanlı partiler için bir kongre hazırlığı yapıyoruz. Bu kongrede artık Kürtlerin kanının Kürtlerin eliyle dökülmemesi için hepimizin ortak bir söyleminin olması gerekiyor."