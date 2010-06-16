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Dünya

Barzani: Türkiye ile gelecekten umutluyum

Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Barzani, Türkiye ile ilişkilerin geleceği konusunda umutlu olduğunu söyledi.

16 Haziran 2010 03:00

T24 - Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesud Barzani, Türkiye ile ilişkilerin geleceği konusunda umutlu olduğunu söyledi.


Paris'te temaslarda bulunan Barzani, Yabancı Basın Merkezinde basın toplantısı düzenledi.


Barzani, bir soruyu yanıtlarken, Fransa'ya gelmeden önce Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, "bu ziyaretin kendileri için çok olumlu geçtiğini" söyledi.


Bu ziyaretin geçmişteki bazı görüş ayrılıkları ve sorunların giderilmesine de önemli katkıda bulunduğunu ifade eden Barzani, "Gelecek için umutluyum" dedi.


Barzani, başka bir soru üzerine, "Türkiye ile İran'ın yakınlaşmasının kendileri için tehdit ve tehlike arz etmediğini" söyledi.


İran'ın, bölücü terör örgütünün İran'daki kolu olan PEJAK üyelerine yönelik oparasyon çercevesinde Irak'ın kuzeyini bombalamasını kınadıklarını söyleyen Barzani, bu konuda Bağdat'taki merkezi hükümetle temas kurduklarını ve İran nezdinde girişimde bulunulmasını istediklerini söyledi.


İsrail'in kuzey Irak'taki varlığı ve yatırımlarına ilişkin soruya tepki gösteren ve "bu sorudan artık sıkıldığını" ifade eden Barzani, "Merkezi Bağdat hükümetinin İsrail'le hala diplomatik ilişki ve temsilciliği bulunmadığını" söyledi.


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