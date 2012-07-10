Barzani, Suriyeli Kürtler için devreye girdi

Suriye'de şiddet olaylarının devam ettiği bir dönemde Kürt lider Mesud Barzani, Suriyeli Kürtleri, bu ülkedeki krizde ortak bir tutum benimsemeleri için Erbil'de biraraya getirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Suriye'de rejim karşıtı hareketlerin başlamasından sonra aralarındaki görüş ayrılıkları artan Suriye Kürtlerini ortak bir tutum benimsemeye ikna etmek için çalışmalarına hız verdi.

Barzani, Suriye Kürtlerinin iki önemli örgütü olan Suriye Kürtleri Ulusal Meclisi(SKUM) Başkanı İsmail Heme ve Demokratik Birlik Partisi (PYD) Başkanı Muhammed Müslim'le Erbil'de görüştü.

Önceki gün başlayan ve devam eden basına kapalı görüşmelere katılan bir Suriye Kürtleri Ulusal Meclis yetkilisi, Barzani'nin taraflardan, "aralarındaki ihtilafları bir kenara bırakarak Esed rejiminin değiştirilmesi amacı etrafında birleşerek ortak hareket etmelerini istediğini" söyledi.

Suriyeli Kürt yetkilinin verdiği bilgiye göre Barzani, görüşmede, "Birlikte hareket ederseniz size her türlü yardımı yapacağım ve sizi dışarıdan kimseye de muhtaç ettirmeyeceğim" ifadesini kullandı.

Taraflar arasındaki sorunların çözülmesi için uzun süredir devrede olan Barzani, PYD ve SKUM temsilcilerine ayrıca, "Uzlaşmazsanız size ne benim faydam olur ne de başkasının" mesajını verdi.



İki Kürt grup uzlaşamıyor



Suriye'deki 16 Kürt partisinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Suriye Kürtleri Ulusal Meclisi (SKUM), ülkede Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı kuzey bölgesinde tabanı en güçlü oluşum olarak dikkat çekiyor. SKUM, Suriye'deki halk hareketlerinin başlamasından itibaren Esed rejimine karşı barışçıl yollardan muhalefet ediyor. Uzun süredir Suriye Ulusal Konseyi'nin (SUK) çatısı altına girmek için SUK ile müzakereler yürüten örgüt, şu ana kadar Konsey ile anlaşmaya varamamış olmasına rağmen müzakereleri bir şekilde devam ettiriyor.



Suriyeli muhalifler, SKUM'u muhatap alıyor



SKUM, Esed rejiminin değiştirilmesini amaçlayan uluslararası konferanslara genellikle Kürtlerin temsilcisi olarak davet ediliyor. Örgütün, temel talepleri arasında, Kürtlerin varlığının yeni Suriye anayasasında tanınması, Kürtçe'nin resmi diller arasına alınması ve ülkede ademi merkeziyetçi bir yönetim sisteminin kurulması gibi istekler yer alıyor. SKUM, Esed rejimi ile müzakerelere girmeyi kabul etmiyor ve mevcut rejimin değişmesini istiyor.



Esed kontrolü PYD'ye bıraktı



PYD, SKUM ile birlikte Kürt bölgesindeki en önemli güç durumunda. Bölgedeki etkinliğinin asıl nedeni, PKK'ya yakınlığı ve önemli bir silahlı güce sahip olması. Hatta birçok kaynak tarafından, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak nitelendiriliyor.

PYD de SKUM gibi Esed rejimi aleyhtarı söylem kullanıyor ancak ülkedeki sorunun rejimle müzakere edilerek çözülebileceğini savunuyor ve her türlü dış müdahaleye ve yardıma karşı çıkıyor. Esed rejiminin, Kürtlerin yaşadığı bölgelerde kontrolü neredeyse tümüyle PYD'nin silahlı birliklerine bırakmış olması, bu örgütün etkisini artırıyor.