T24 LogoT24 Logo
Dünya

Barzani, Suriye'deki Kürtlere Irak kapısını kapattı

Kürt bölgesinin boşalmasından endişe duyan Mesut Barzani, Kürtlere “bölgeyi boşaltmayın” çağrısında bulunarak, sınır kapılarının kapatılması talimatını verdi

20 Ağustos 2013 11:40

Suriye’de El Nusra cephesi ile PYD arasında süren çatışmalar nedeniyle Kuzey Irak’a sığınan Kürtlerin sayısının artması üzerine, Kuzey Irak Kürt yönetimi göçü durdurmak amacıyla Samelka Sınır Kapısı’nı kapattı.

Gerekçe olarak, Kürt bölgesinin boşalmasının Kürt davasına zarar vermesi gösterildi.

Namık Durukan'ın Milliyet'teki haberine göre, uzun süre sınırları, Suriye’den gelen Kürt sığınmacılara kapalı tutan Kuzey Irak Kürt Yönetimi, sınıra binlerce kişinin yığılması üzerine önceki gün kapılarını sığınmacılara açmıştı. Ancak Kürt bölgesinin boşalmasından endişe duyan Mesut Barzani, Kürtlere “bölgeyi boşaltmayın” çağrısında bulunarak, sınır kapılarının kapatılması talimatını verdi.

Öte yandan Barzani’nin talimatıyla Suriye’nin Kürt bölgesinde sivillere yönelik katliam iddialarını araştırmak üzere kurulan heyet, Kürt Ulusal Konferansı Hazırlık Komitesi’nin aracılığı ile Rojava’ya geçti.

Suriye kaynaklı Anha Haber Ajansı, heyetin Semelka sınır kapısından dün Rojava’ya geçtiğini, heyetin Batı Kürdistan Halk Meclisi Eş Başkanı Sinem Muhammed tarafından karşılandığını bildirdi.

8 kişilik heyette PKK’nın Kandil yönetimi ve Türkiye’den 2, İran’ın Kürt bölgesinden 1 temsilcinin de yer aldığı öğrenildi.

Barzani, bir süre önce yaptığı açıklamada, heyetin Rojava’da yapacağı incelemeler sonucunda toplu katliam iddialarının doğrulanması halinde El Nusra cephesine karşı Kürtleri her şekilde koruyacaklarını açıklamıştı.

ETİKETLER

ırakbarzanikürtsuriyesınır kapısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24