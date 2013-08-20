Barzani, Suriye'deki Kürtlere Irak kapısını kapattı

Suriye’de El Nusra cephesi ile PYD arasında süren çatışmalar nedeniyle Kuzey Irak’a sığınan Kürtlerin sayısının artması üzerine, Kuzey Irak Kürt yönetimi göçü durdurmak amacıyla Samelka Sınır Kapısı’nı kapattı.

Gerekçe olarak, Kürt bölgesinin boşalmasının Kürt davasına zarar vermesi gösterildi.

Namık Durukan'ın Milliyet'teki haberine göre, uzun süre sınırları, Suriye’den gelen Kürt sığınmacılara kapalı tutan Kuzey Irak Kürt Yönetimi, sınıra binlerce kişinin yığılması üzerine önceki gün kapılarını sığınmacılara açmıştı. Ancak Kürt bölgesinin boşalmasından endişe duyan Mesut Barzani, Kürtlere “bölgeyi boşaltmayın” çağrısında bulunarak, sınır kapılarının kapatılması talimatını verdi.

Öte yandan Barzani’nin talimatıyla Suriye’nin Kürt bölgesinde sivillere yönelik katliam iddialarını araştırmak üzere kurulan heyet, Kürt Ulusal Konferansı Hazırlık Komitesi’nin aracılığı ile Rojava’ya geçti.

Suriye kaynaklı Anha Haber Ajansı, heyetin Semelka sınır kapısından dün Rojava’ya geçtiğini, heyetin Batı Kürdistan Halk Meclisi Eş Başkanı Sinem Muhammed tarafından karşılandığını bildirdi.

8 kişilik heyette PKK’nın Kandil yönetimi ve Türkiye’den 2, İran’ın Kürt bölgesinden 1 temsilcinin de yer aldığı öğrenildi.

Barzani, bir süre önce yaptığı açıklamada, heyetin Rojava’da yapacağı incelemeler sonucunda toplu katliam iddialarının doğrulanması halinde El Nusra cephesine karşı Kürtleri her şekilde koruyacaklarını açıklamıştı.