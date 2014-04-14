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Barzani: Barış süreci sonuca ulaşırsa Öcalan serbest kalacak

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Abdullah Öcalan'dan çözüm sürecine destek vermesini isteyerek, 'Öcalan'ı özgürleştirmek elimde olsa, bir an bile tereddüt etmezdim' dedi

14 Nisan 2014 16:50

Kürdistan Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Türkiye'de 'Çözüm süreci' sonuca ulaşıncaya kadar Abdullah Öcalan'ın sürece destek vermesini istedi ve sürecin sonuca ulaşması halinde Öcalan'ın serbest bırakılacağını söyledi.

Kuzey Irak’tan yayın yapan ‘Denge Azad’ sitesinin haberine göre, Barzani, Londra’dan, Arapça yayın yapan Sky News televizyonunun sorularını yanıtlarken, kuruluş çalışmaları devam eden bölgesel Kürt Hükümeti’ne ilişkin değerlendirme yaptı. Bölgedeki bütün siyasi parti ve kesimlerin yeni kurulacak hükümette yer almasını istediklerini belirten Barzani, böylece özellikle yolsuzluğa karşı birlikte hareket edilebileceğini bildirdi. Barzani, bölgede giderek etkin güç haline gelen ‘Goran Hareketi’ne verilen bazı bakanlıkların Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliğine zarar vermeyeceğini sözlerine ekledi.

Barzani tüm gücü ve iktidarı zapt ettiğine yönelik soru üzerine “Halk beni seçimle Başkanlık makamına getirdi. Ülkede siyasi boşluk oluşmaması şartı ile her an iktidarı bırakmaya hazırım” dedi. Mesut Barzani, Erbil ve Bağdat arasındaki sorunlara ilişkin bir soru üzerine Irak Başbakanı Nuri Maliki’den Irak anayasasına göre hareket etmesini ve anayasada öngörülen hükümleri yerine getirmesini istedi.

Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Türkiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki barış süreci sonuca ulaşıncaya kadar Abdullah Öcalan’dan sürece destek vermeye devam etmesini istedi. Barzani, sürecin sonuca ulaşması halinde Öcalan’ın İmralı cezaevinden serbest bırakılacağını ifade ederken, “Öcalan’ı özgürleştirmek elimde olsa, bir an bile tereddüt etmezdim” dedi.

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