Barzani: Şengal'deki IŞİD kuşatmasını kırdık

PKK tarafından, Şengal'deki Ezidileri Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı yeterince korumamakla eleştirilen, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi İstihbarat Başkanı ve Bölgesel Yönetim'in lideri Mesut Barzani'nin oğlu Masrur Barzani, şu ana kadar IŞİD karşı alınmış en büyük zafere ulaştıklarını savundu.

BBC'ye konuşan Masrur Barzani, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Şengal dağında aylardır devam eden ve binlerce Ezidi'nin bölgede mahsur kalmasına yol açan kuşatmanın kırıldığını söyledi.

Çarşamba günü koalisyon güçlerinin hava bombardımanıyla koordineli biçimde başlatılan harekata yaklaşık 8000 peşmergenin katıldığı belirtiliyor.

Şengal dağı çevresinde iki cepheden IŞİD mevzilerine saldıran peşmergenin geniş bir koridor açarak bölgede mahsur kalan binlerce Ezidi'yi güvenli bölgelere nakletmeyi başardığı da Barzani'nin verdiği bilgiler arasındaydı.

'Irak yardım etmedi'

"Çarşamba günü başlattığımız operasyonla Kürdistan'ın önemli bir bölümünü özgürleştirmiş olduk" diyen Masrur Barzani, Irak ordusunun ise operasyona destek vermediğini söyledi.

"Irak ordusundan ağır silah desteği istedik. Ancak maalesef bize mühimmat göndermediler. Operasyona katkıları sıfırdı" diye devam eden Barzani, özellikle bu operasyon için Irak ordusunun kendisini geride tutmayı tercih ettiğini iddia etti.

ABD önderliğindeki koalisyon güçlerinin ise peşmergeye önemli bir destek sağladığı ve bugüne kadar Irak'taki en yoğun hava bombardımanını gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Koalisyon uçaklarının Şengal çevresindeki IŞİD mevzilerine yönelik 45 saldırı düzenlediği ifade edildi.

Musul ve Telafer hâlâ IŞİD'in elinde

Kürt askeri kaynakları, peşmergenin ilerleyişiyle birlikte Şengal çevresindeki IŞİD militanlarının da Suriye yönüne doğru kaçtığını söyledi.

Bölgedeki BBC muhabiri Jim Muir, "Kürtler söyledikleri her şeyi yaptı. Büyük bir ilerleme kaydettiler" dese de IŞİD'le mücadele konusunda hâlâ büyük zorlukların olduğuna dikkat çekti.

Muir, "Şengal dağının güneyi hâlâ IŞİD kontrolü altında. Ayrıca Musul ve Telafer de IŞİD'in elinde" diyor.

'Hedefler seçiliyor'

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, koalisyon güçlerinin düzenlediği hava operasyonlarında hedeflerin dikkatli biçimde seçildiğini ve IŞİD'in komuta kademesindeki militanların hedeflendiğini vurguladı.

"Amacımız örgütün saldırı düzenleme kapasitesini ortadan kaldırmak" diyen Dempsey, Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda "Komuta kademesinden isimlerin etkisiz hale getirilmesi IŞİD'in planlarına darbe indiriyor" dedi.

Pentagon 3-9 Aralık tarihleri arasında düzenlenen hava operasyonlarında IŞİD'in Irak'taki askeri kanat lideri olan Abdel Basit ve IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'ye en yakın isimlerden birisi olan Hacı Mutaz'ın öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kasım ayında ise "IŞİD'in Musul valisi" olarak bilinen Radvin Talib yine hava saldırılarında öldürülmüştü.

Washington, bu kayıpların IŞİD'in askeri operasyonlarına ciddi ölçüde zarar verdiğini düşünüyor.