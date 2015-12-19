Barzani saldırıya uğrayan Başika'da: Hiçbir IŞİD'li, bir Peşmerge'nin tırnağı bile etmez

Çarşamba günü IŞİD'in saldırısına uğrayan ve en az 2 askerin hayatını yitirdiği Musul'un Başika kasabasındaki Peşmerge cephesini ziyaret eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, "Teröristler bu son saldırılarını yapmak için bir aydan fazladır hazırlık yapıyorlardı. Kendileri Peşmergelerin şehit olmasına neden oldular ancak büyük darbeler alarak geri çekildiler" dedi.

"Yeryüzündeki hiçbir IŞİD'li, bir Peşmerge'nin tırnağı bile etmez. Bu yüzden Kürdistan halkı başı dik ve onurludur çünkü ağır bedeller ödüyor" diyen Mesud Barzani, son saldırıda zayıf noktalarını tespit ettiklerini ve bundan sonra daha hazırlıklı olacaklarını belirtti.

"Teröristler bu son saldırılarını yapmak için bir aydan fazladır hazırlık yapıyorlardı"

Sputnik'te yer alan habere göre, ziyaretin ardından basın toplantısı düzenleyen Barzani, militanların son birkaç gün içerisinde Peşmerge cephelerine büyük saldırılar düzenlediğini belirterek, "Her şeyden önce bu saldırılar sonucu hayatını kaybeden Peşmergelerin ailelerine ve kendime baş sağlığı diliyorum. Sizlere hatırlatmam gereken önemli bir husus var. Teröristler bu son saldırılarını yapmak için bir aydan fazladır hazırlık yapıyorlardı. Onların planı çok farklıydı ve yapacakları saldırılarla birçok yeri alabileceklerini sanıyorlardı" dedi.

"Kendileri Peşmergelerin şehit olmasına neden oldular ancak büyük darbeler alarak geri çekildiler. Planladıkları yeri geri alamadan döndüler. Peşmerge cephelerine saldırıları büyük olduğu gibi, aldıkları yenilgiler de büyüktü. Elimizdeki bilgilere göre kayıpları 250'den fazladır. Elbette yeryüzündeki hiçbir IŞİD'li, bir Peşmerge'nin tırnağı bile etmez. Bu yüzden Kürdistan halkı başı dik ve onurludur çünkü ağır bedeller ödüyor."

"Tüm saldırılar ve savaşlar birer derstir"

Son saldırıda bazı zayıf noktalarının olduğunu tespit ettiklerini vurgulayan Barzani, "Bu noktaların veya zafiyetin ortadan kaldırılması için ciddi bir şekilde üzerinde yoğunlaşılması gerekiyor. Tüm saldırılar ve savaşlar birer derstir. Bunların iyi değerlendirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Başika'nın, Ninova ilindeki tüm cephelerin ortasında ve stratejik bir yere sahip olduğunu söyleyen Barzani, "Tüm Peşmerge komutanları ile bir araya gelmek için bu cepheyi seçtim. Çatışmaların başladığı ilk gün buraya gelmek istiyordum ancak bazı yabancı misafirlerin ziyaretinden dolayı geciktim. Tüm halkımız başarılarınızdan dolayı başı diktir. Allah hepinizi korusun" diye konuştu.