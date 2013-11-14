T24 LogoT24 Logo
Gündem

Barzani: Rojava'daki devrim değil, rejimin teslim ettiği yerlerde söz sahibi olmak

Barzani: PYD, Rojava'da devrim yaptığını iddia ediyor. Kime karşı kazanılmış bir devrim bu?

14 Kasım 2013 22:12

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, "Demokratik Birlik Partisi (PYD), Rojava'da devrim yaptığını iddia ediyor. Kime karşı kazanılmış bir devrim bu? Tek yaptıkları şey, rejimin onlara teslim ettiği yerlerde söz sahibi olmak" dedi.

Barzani, yaptığı yazılı açıklamada son zamanlarda gerginlik yaşadığı PYD'yi oyun bozanlık yapmakla suçladı.

"PYD'nin izlediği politikalarla ilgili birçok eleştirimizin olduğu doğrudur ancak Kürt halkının geneline hitap etmeleri arzumuzdur" diyen Barzani, "PYD'nin kendi başına hareket etmesi ne onlara ne de Kürt halkına yarar. Bu yüzden gerçeklerin açık olmasından ve Kürdistan halkının bunlardan haberdar olmasından yanayız. Kaygımız Rojava'daki (Suriye 'nin kuzeyi) kardeşlerimizin geleceğine dair çözüm bulmak ve mevcut durumun kötüleşmesini engellemektir" şeklinde konuştu.

Barzani, Suriye'deki Kürtlerin birlikte hareket etmesi için 11 Temmuz 2012'de Erbil anlaşması çerçevesinde Kürt Yüksek Konseyi kurulduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ancak üzüntüyle belirtmeliyim ki PYD, o anlaşmaya bağlı kalmadı, bütün tarafları dağıttı. Silah zoru ve rejimle yaptığı gizli anlaşmalarla emrivaki yaparak kendisini askeri güç ilan etti" Daha önce Suriyeli Kürtlerin 28 Kasım 2011'deki ilk toplantısına katıldığını belirten Barzani, bu toplantıda bütün taraflara "Siz bizim kardeşimizsiniz, sizinle birlik olmak için her zaman iş birliğine hazırız. Rejime, muhalefete veya başka herhangi bir tarafa karşı verdiğiniz kararların arkasındayız" dediğini aktardı.

Suriye ile Irak arasındaki Peşhabur Sınır Kapısı'nın kapatıldığı şeklindeki iddiaların gerçekçi olmadığını belirten Barzani, kapının insani yardımlara ve geçişlere her zaman açık tutulduğunu kaydetti.

ETİKETLER

mesud barzanipydsuriyeırakrojavaErbil anlaşmasıKürt Yüksek Konseyi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24