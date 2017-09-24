Barzani: Referandum sınırların belirlenmesi değildir (2)

\'TÜRKİYE VE İRAN DOSTLUK ELİNİ ÇEVİRSE DE ELİMİZİ UZATMAYA DEVAM EDECEĞİZ\'

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, ileride karanlık bir gelecekle karşılaşmaktansa, her türlü riski göze alma kanaatine vardıklarını, son 25 yılda Türkiye ve dünya için, barış ve istikrar kaynağı olduklarını da kanıtladıklarını söyledi. Referanduma tepkilerin sertleştiğini ancak şimdiye kadar prensipte hiçkimsenin referanduma karşı olduğunu duymadıklarını söyleyen Barzani, \"Bağımsız olmak istediklerinden dolayı milletin cezalandırılması doğru değil. İran ve Türkiye ile dostuz, onlara dostluk elini uzatıyoruz. İran ve Türkiye, dostluğu geri çevirse de biz onlara dostluk elini uzatmaya devam ederiz. BM, genelde bütün olaylarda arabulucu olmayı seçiyor. 26 Eylül\'de tepki göstermesi halinde, Irak\'a karşı bir tepki göstermeyeceğiz, onlara fırsat tanıyacağız. Irak\'ın Enfal siyasetine dönmesi halinde ise, başka kararlarımız olacak\" dedi.

\'KENDİ TOPRAKLARIMIZDA NE TANK NE TOP GÖRDÜK\'

TSK\'nın bağımsızlık referandumuna mesaj olarak değerlendirelen Habur Sınır Kapısı\'ndaki askeri tatbikatı ile ilgili bir soru üzerine Mesut Barzani, \"Türkiye\'nin kendi topraklarında ne yapacağı bizi ilgilendirmez. Biz kendi topraklarımızda ne tank ne de top gördük. Biz Türkiye\'nin iç meseleleri ile değil kendi iç meselelerimiz ile ilgileniyoruz. Bunu istemeyiz ama sınır kapatılırsa herkes zarar görür. Sınırların kapatılmamasını ümit ediyoruz. Çünkü herkes bundan zararlı çıkacak\" diye konuştu.

Irak Başbakanı Abadi ile dost olduğunu ve onun kalbini kırmak istemediğini söyleyen Barzani, \"Kürdistan siyasi liderliği ve Kürdistan halkı, yarın referandumun yapılmasına karar verdi. Abadi ile aram iyi ve o benim dostum, onun kalbini kırmak istemem. Bundan sonra Irak\'ın komşusu olduğumuzu söyledim. Irak’la şiddet ihtimalini düşünmüyoruz ve buna tahammülümüz yok. Şiddet sorunları çözmüyor, sorunları anlaşarak çözmemiz lazım. Uluslararası toplumun, bir milletin bağımsızlığına karşı çıkacağını zannetmiyorum. Uluslararası toplum, 26\'sında bağımsızlık isteyen bir milleti izole ediyorsa, kendi bileceği iş. İran’ın, Kürdistan Bölgesi\'ne hava sahasını kapatması kendi kararıdır. Ayın 26\'sından sonra kimin destek çıktığını ve kimin karşı çıkacağını bekleyip, göreceğiz\" dedi.

\'KERKÜK\'TE İSTEYEN OY VEREBİLİR, İSTEYEN BOYKOT EDEBİLİR\'

Mesut Barzani, Kerkük\'te referandum yapılmasına yönelik tepkiler olduğuna dair sorular üzerine ise \"Kerkük\'te referanduma karşı çıkılmasını anlayamıyorum. Kerkük\'te isteyen oy verebilir, isteyen boykot edebilir. Eğer birileri Kerkük\'te peşin olarak, fitne çıkarmaya karar vermişlerse yanıtlarını alacaklar. Kerkük\'te kışkırtıcı olaylara karşı sükunetlerini korumaları için güvenlik güçlerine talimat verildi. Bazı Türkmenler kararı boykot ederken, birçok Türkmen de yarın oy kullanacak. Bize saldırsalar bile biz onlara saldırmayacağız. Kerkük\'e saldırmak çok kolay bir şey değil. Kerkük\'e askeri müdahale gibi akıl karı olmayan bir girişimin gerçekleştirileceğini sanmıyoruz. Bölgede yeni bir savaşın çıkması kimin çıkarına? Umarım bu aşamaya gelmez, yoksa farklı bir dünya oluşacak. Biz kararımızı verdik, diyalog kapılarımızı kapatmayacağız. Diyalog kapısını açmazsa niyeti ortaya çıkacak, o zaman herkes kendi evine. Vakit çok geç artık; Bağdat\'ın, anayasayada üzerinde anlaştıklarımızı uygulaması için 14 yıl bekledik. Artık müzakereler bağımsızlığa nasıl ulaşacağımız üzerinde olacak\" dedi.