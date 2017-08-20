Barzani: Referandum ertelenmeyecek, kesinlikle yapılacak

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, kendisini telefon ile arayıp 25 Eylül\'de yapacaklarını açıkladıkları bağımsızlık referandumun ertelenmesini isteyen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Bağımsızlık referandumu görüşmesine ilişkin, \"Referandumun ertelenmesine değil, Bağdat ile diyaloga girilmesine razı oldum\" dedi. Barzani, referandumun ertelenmeyeceğini ve kesinlikle yapılacağını söyledi.

Suudi Arabistan\'da yayımlanan Okaz Gazetesi\'nin sorularını yanıtlayan Mesut Barzani, 25 Eylül\'de yapacaklarını açıkladıkları bağımsızlık referandumu ile ilgili soruları yanıtladı. Barzani, kendisini telefon ile arayıp referandumun ertelenmesini isteyen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesine ilişkin, \"Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un referandumu erteleme talebine, razı olmuş değiliz. İki tarafın daha iyi bir geleceğe ulaşabilmesi için Bağdat’la diyaloga girilmesine razı oldum\" diye konuştu.

Barzani bağımsızlık referandumun ertelenmesine ilişkin tartışmalara değinirken de \"Bu kesinlikle olmayacak. Şu an ki durum ve mevcut baskı altında 2 yıl kadar ortak kalabiliriz. Ancak, Bağdat’ın Kürdistan’a karşı politikası değişmeyip, temel haklarımız inkar edilirse, bu ortaklık da sona erebilir\" diye konuştu.

Irak\'taki Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani, İran ile olan ilişkilerine de değinerek, şöyle dedi:

\"İran’la komşuluk temelinde, iyi ilişkilere ve iyi çıkarlara sahip olmak isteriz. Bir tarafın diğer tarafın içişlerine müdahalesini de istemeyiz. Ancak, hiç kimsenin vesayetini de kabul etmeyeceğimizi bir kez daha söylemek isterim. Coğrafik nedenlerden dolayı Süleymaniye’nin İran’la ilişkileri, Erbil’in İran’la ilişkilerinden farklı olabilir. Fakat Kürdistan Bölgesi’nin siyaseti, İran’ın vesayet ve müdahalelerini kabul etmez.\"

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

Barzani, röportajın bir bölümünde geride kalan 25 yılda Türkiye için güven kaynağı olduklarını ileri sürdü, \"Gelecekte de böyle olacağız\" dedi.

Türkiye ile büyük çıkarları olduğunu söyleyen Barzani, \"Referandum, doğal hakkımızdır ve Türkiye ile İran Kürtleriyle ilgili değildir. Onlar sorunlarını, içinde yaşadıkları devletlerin hükümetleriyle diyalog yoluyla çözmeli. Ve biz de bu hükümetlere her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.