Barzani: Referandum ertelenmeyecek

Pazartesi günü bağımsızlık referandumuna gitmeye hazırlanan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKYB) Başkanı Mesud Barzani, referandumun ertelenmeyeceğini açıkladı.

IKYB basınına göre Erbil'de düzenlediği yoğun katılımlı mitingde konuşan Mesud Barzani, "Üzerimizde (referandumu) ertelememiz, Bağdat'la diyaloğu sürdürmemiz için baskı var. Başarısızlıkla sonuçlanan bir tecrübeyi yeniden deneyimlemeyeceğiz" dedi.

Barzani, Bağdat ile referandumdan sonra diyaloğa hazırız olacaklarını söyledi.

"Burada bağımsız bir Kürdistan'a 'Evet' demek için toplandık" diye konuşan Barzani, Iraklı yetkilileri "Kürdistan halkının haklarını reddetmekle" suçladı.

Barzani, "Ne sınırları çizeceğiz, ne de bölgelere statükoyu empoze edeceğiz. Irak ordusu ve uluslararası koalisyonla işbirliği yapmaya hazırız" dedi ancak gerekirse bedel ödemeye hazır olduklarını da söyledi.

Barzani, "Bağımsızlık için, ödenmesi gereken bedeli ödemeliyiz, çünkü özgürlüğü boyun eğmeye ya da baskıya tercih ediyoruz" dedi.