Barzani: PKK'yı Kandil'den çıkaramayız

T24 -

Mehmet Ali Birand'ın Barzani'yle yaptığı söyleşiyi Posta'daki köşesinde (5 Kasım 2011) yazdı.Barzani şunları söyledi:“Benim için en önemli unsur Kürt-Türk dostluğunun zedelenmemesidir. Artık yeni bir dönem başlamıştır ve bu dostluk bozulmamalıdır. Oysa PKK, asker ve polis öldürerek bu dostluğu zedeliyor.Bu sorun silahla çözülemez. Ne Türkiye ne de PKK silahla bir yere varır. Ben de buraya askeri operasyonların bırakılmasını istemeye geldim. Biz herhangi bir askeri operasyona katılmayız.Ne kadar güçlü, ne kadar donanımlı olursanız olun bu yine de imkansız. Karşınızda düzenli bir ordu yok. Hele o dağlarda gerillayı çekip çıkartamazsınız. Ben de oralarda çarpıştım. Irak yönetimi bize gaz bombası attı, tam 5 bölük asker yığdı. Uçakla bomba yağdırdı, yine de bizi yok edemedi."