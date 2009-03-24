Barzani, PKK'ya af istedi

FT: Irak PKK'ya ultimatom verdi

“Saldırıları kabul etmiyoruz”



“Talabani’yi destekliyoruz”



“PKK’ya af yardımcı olur”

Şahin: Gündemimizde af yok

Cumhurbaşkanı Gül ile yaptığı 1 saat 15 dakikalık görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Barzani, bölgesel yönetimin Irak anayasasına göre hiçbir şekilde topraklarından komşu ülkelere saldırılmasını kabul edemeyeceğini, Irak anayasasındaki bu maddeye bağlı olduklarını söyledi. Barzani, özellikle Irak'ın kuzeyinden ve Irak'tan başka komşu ülkelere saldırılmasını kabul etmediklerini kaydetti.Irak Devlet Başkanı Celal Talabani'nin dün yaptığı, "PKK ya silahı bıraksın ya da Irak'ı terk etsin" şeklindeki açıklamasıyla ilgili olarak Barzani, "Biz kendi tutumumuzu tekrarlıyoruz, Talabani'nin tutumunu da destekliyoruz. Buna rağmen, Türkiye ile ilişkilerimiz sadece bu konudan ibaret değil. Bizi birleştiren, bir araya getiren başka şeyler de vardır. Bu sorununun sadece güçle çözülebileceğine inanmıyoruz, başka alternatifler olmalı" diye konuştu.Terör örgütü PKK ile mücadele konusunda atılacak somut adımlarla ilgili bir soruya ise Barzani, "Güvenlik konularından sadece bir tanesidir bu. Daha önce attığımız adımları sürdürüyoruz" cevabını verdi.Barzani, terör örgütü PKK'ya yönelik bir af konusundaki düşüncelerinin sorulması üzerine, "Böyle bir adım atılırsa çok önemli olur. Sorunun çözümü için çok yardımcı olur. Bunu destekliyoruz" dedi.Bu arada Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, hükümetin gündeminde PKK af konusunun olmadığını açıkladı. Ama Cumhurbaşkanı’nın yerel seçimler öncesinde Irak’a gitmesi ve ilk kez ‘Kürdistan’ demesi, silahların susmasını isteyenler için umut oldu.